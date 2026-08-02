به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ شیخ احمد قبلان در بیانیهای با اشاره به ادامه حملات رژیم صهیونیستی به جنوب لبنان، این اقدامات را فاجعهای انسانی دانست و از عملکرد دولت لبنان در قبال وضعیت مناطق جنوبی انتقاد کرد.
وی مدعی شد سیاستهای کنونی در قبال جنوب لبنان با حجم خسارتها و نیازهای مردم این منطقه همخوانی ندارد و خواستار توجه بیشتر به وضعیت ساکنان مناطق آسیبدیده شد.
وی با هشدار نسبت به پیامدهای اختلافات داخلی، تأکید کرد لبنان در شرایط حساس کنونی بیش از هر زمان دیگری به همبستگی ملی، مشارکت همه جریانهای سیاسی و پرهیز از تنشهای داخلی نیاز دارد.
قبلان همچنین بر ضرورت حفظ ساختار توافقی لبنان و جلوگیری از هرگونه فتنه داخلی تأکید کرد و گفت تصمیمهای کلان کشور باید با در نظر گرفتن منافع ملی و ویژگیهای خاص ساختار سیاسی لبنان اتخاذ شود.
مفتی جعفری ممتاز لبنان، ارتش این کشور را یکی از ارکان اساسی حفظ حاکمیت و ثبات ملی دانست و بر اهمیت تقویت توانمندیهای ملی متناسب با تهدیدات موجود تأکید کرد.
وی همچنین از نقش نبیه بری در مدیریت مسائل ملی تمجید کرد و او را شخصیتی مؤثر در ایجاد تفاهم و دستیابی به راهحلهای ملی توصیف کرد.
شیخ قبلان در پایان، همزیستی تاریخی مسلمانان و مسیحیان را ارزشمندترین سرمایه لبنان دانست و تصریح کرد که حفظ وحدت ملی، تقویت همبستگی میان اقشار مختلف جامعه و جلوگیری از تأثیرگذاری مداخلات خارجی، مهمترین عوامل صیانت از ثبات، حاکمیت و آینده این کشور به شمار میروند.
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