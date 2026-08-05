به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ بر اساس این گزارش، این افراد که برخی از آنها به جریان موسوم به «جوانان تپه‌ها» وابسته هستند، به‌صورت مکرر از نقاط مختلف مرزی وارد خاک سوریه می‌شوند و به گفته منابع امنیتی، این اقدامات دیگر یک رفتار پراکنده نیست، بلکه الگویی سازمان‌یافته به نظر می‌رسد.

به گفته این منابع، در برخی موارد ده‌ها نفر به‌طور هم‌زمان در این اقدامات مشارکت داشته‌اند و حتی به حصار مرزی نیز خسارت وارد کرده‌اند.

منابع امنیتی رژیم صهیونیستی اعلام کردند هر بار که چنین رخدادی روی می‌دهد، ارتش ناچار می‌شود نیروها، پهپادها، تجهیزات مراقبتی و یگان‌های عملیاتی را برای تعقیب این افراد به‌کار گیرد؛ اقدامی که به گفته آنان، توان دفاعی ارتش در مرزهای شمالی را کاهش داده و نیروهایی را که باید مأموریت‌های دفاعی انجام دهند، درگیر تعقیب شهرک‌نشینان می‌کند.

همچنین گزارش شده است برخی از این افراد با در اختیار داشتن ابزارهایی مانند بیل، تجهیزات حفاری و تیرهای چوبی، قصد ایجاد زیرساخت‌هایی در داخل خاک سوریه را داشته‌اند.

این گزارش می‌افزاید نگرانی اصلی ارتش رژیم صهیونیستی، احتمال وقوع یک حادثه امنیتی جدی است؛ چراکه به گفته منابع امنیتی، در صورت تیراندازی نیروهای مسلح حاضر در سوریه به این افراد یا ربوده شدن آنها، ممکن است بحرانی با پیامدهای راهبردی شکل گیرد.

این منابع همچنین از ناکارآمدی سازوکارهای قضایی و انتظامی در بازدارندگی این افراد انتقاد کرده و هشدار داده‌اند تا زمانی که هزینه بازدارنده‌ای برای چنین اقداماتی وجود نداشته باشد، این پدیده همچنان ادامه خواهد یافت.

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