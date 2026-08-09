به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ بر اساس گزارش‌های میدانی، توپخانه ارتش رژیم صهیونیستی مناطقی در المنصوری، میس الجبل و القنطره و همچنین محدوده میان دوحه کفررمان، تپه الدبشه، ارتفاعات علی الطاهر و وادی السلوقی را هدف قرار داد.

یک پهپاد صهیونیستی نیز به اطراف میفدون حمله کرد و مواد منفجره بر فراز ارتفاعات علی الطاهر و چند منطقه دیگر ریخت که در پی آن آتش‌سوزی‌های گسترده‌ای در ارتفاعات دیر المزرعه، کفرحونه، نیحا و عین التینه به راه افتاد و بخش‌هایی از پوشش گیاهی و جنگل‌ها در آتش سوخت.

در همین حال، نیروهای دفاع مدنی وابسته به هیئت بهداشت اسلامی و دفاع مدنی لبنان برای مهار و محاصره آتش‌سوزی‌ها اعزام شدند؛ هرچند گستردگی حریق و دشواری دسترسی به برخی مناطق به دلیل شرایط جغرافیایی، عملیات اطفای حریق را با مشکل مواجه کرده است.

همچنین انفجارهای ناشی از اقدامات ارتش رژیم صهیونیستی در حداثا، طلوسه، القنطره و منطقه میان الطیری و کونین گزارش شد و نیروهای اشغالگر ضمن ادامه تخریب منازل در زوطر الشرقیه، یک خاکریز در نزدیکی میدان زوطر الغربیه ایجاد کردند.

همزمان، یگان‌های ارتش رژیم صهیونیستی با سلاح‌های تیرباری مناطق بَیت السیاد، حداثا، المنصوری و اطراف شبعا را هدف عملیات تیراندازی و پاکسازی قرار دادند. خودروهای نظامی و یک تانک مرکاوا نیز در حداثا و حاریصه به حرکت درآمدند و با شلیک گلوله موجب وقوع آتش‌سوزی شدند.

همچنین نیروهای صهیونیستی به سمت اطراف قلعه دویبه و منطقه الشمیس در کفرشوبا پیشروی کردند و دو تانک همراه با نیروهای پیاده به نزدیکی مواضع ارتش لبنان در برکه النقار رسیدند؛ تحرکاتی که از تداوم تجاوزات زمینی، توپخانه‌ای و تخریب زیرساخت‌ها و منازل در جنوب لبنان حکایت دارد.

...........

پایان پیام