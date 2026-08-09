رهبران شیعه و هزاره از حضور در دفتر وزیر دادگستری طالبان خودداری کردند

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ در پی انتشار بیانیه اعتراضی شماری از علما، چهره‌های بانفوذ و رهبران شیعه و هزاره در کابل، عبدالحکیم شرعی، وزیر دادگستری طالبان، از اعضای این جمع خواسته است برای پاسخ‌گویی در دفتر او حاضر شوند.

منابع آگاه به افغانستان اینترنشنال گفته‌اند که اعضای این جمع عصر شنبه در نشستی فوق‌العاده در مسجد الزهرا در غرب کابل، تصمیم گرفتند به دفتر وزیر دادگستری طالبان نروند.

به گفته منابع، آنان اعلام کرده‌اند در صورت دعوت مقام‌های ارشد طالبان، از جمله محمدحسن آخند، نخست‌وزیر این گروه، آماده گفت‌وگو درباره نگرانی‌ها و مطالبات جامعه شیعه هستند.

افرادی که از سوی وزیر دادگستری طالبان فراخوانده شده‌اند، شامل اعضای شورای علمای شیعه افغانستان، کمیسیون عالی شیعیان و شماری از نمایندگان پیشین پارلمان هستند.

اعتراض به اقدامات وزیر دادگستری طالبان

شماری از علما و چهره‌های شیعه و هزاره روز پنج‌شنبه، ۱۵ مرداد، در بیانیه‌ای عبدالحکیم شرعی را به «تبعیض سیستماتیک» و تلاش برای «کوچ اجباری» شیعیان و هزاره‌ها متهم کردند.

آنان هشدار دادند که ادامه این روند «غیرقابل تحمل» است و از رهبری طالبان خواستند در سیاست‌ها و تصمیم‌های وزارت دادگستری بازنگری کند.

در این بیانیه، مجموعه‌ای از اقدامات ماه‌های اخیر علیه مراکز و مناطق شیعه‌نشین مورد انتقاد قرار گرفته است.

بستن قبرستان افشار دارالامان، بازداشت شماری از ساکنان منطقه سناتوریم دارالامان، تخریب مسجد این منطقه و گزارش‌هایی درباره اجبار برخی خانواده‌ها به ترک محل زندگی‌شان، از جمله موارد مطرح‌شده در این بیانیه است.

رهبران شیعه همچنین به تعطیلی تلویزیون تمدن، پلمب مسجد و حوزه علمیه خاتم‌النبیین، بسته‌شدن برخی مراکز مذهبی و فرهنگی و پایین آوردن پرچم‌های محرم از تعدادی از مساجد و حسینیه‌ها اعتراض کرده‌اند.

شهرک امید سبز؛ محور تازه اختلاف

تازه‌ترین موضوع مورد اعتراض رهبران شیعه، تصمیم وزارت دادگستری طالبان درباره شهرک امید سبز در غرب کابل است.

این وزارت بیش از یک‌هزار و ۵۰۰ جریب از زمین‌های شهرک را «امارتی» اعلام کرده و در ابتدا به ساکنان تا ۱۵ مرداد مهلت داده بود خانه‌های خود را تخلیه کنند.

پس از پایان این مهلت، وزارت دادگستری طالبان به ساکنان دستور داده است اجاره منازل را به این وزارت پرداخت کنند، نه به مالکان شهرک.

رهبران هزاره و شیعه در بیانیه خود گفته‌اند این تصمیم در حالی گرفته شده که به ادعای آنان، کمیسیون تصفیه طالبان پیش‌تر پس از بررسی اسناد، خصوصی بودن مالکیت شهرک را تأیید کرده بود.

محمدنبی خلیلی، مالک شهرک امید سبز، نیز از طالبان خواسته است پرونده را دوباره و به‌صورت بی‌طرفانه بررسی کنند. او گفته است این شهرک بر اساس قباله‌های شرعی، اسناد رسمی و مجوزهای قانونی ساخته شده است.

نمایندگان ساکنان شهرک نیز برای پیگیری این موضوع به قندهار رفته و با ملا شیرین آخوند، استاندار قندهار و از افراد نزدیک به هبت‌الله آخوندزاده، دیدار کرده‌اند. منابع می‌گویند او وعده داده است موضوع را پیگیری کند.

نگرانی از برخورد با چهره‌های شیعه

منابع نزدیک به این نشست گفته‌اند که در میان رهبران و چهره‌های شیعه درباره احتمال بازداشت برخی از اعضای این جمع نگرانی وجود دارد.

رسانه‌ها پیش‌تر نیز گزارش داده بودند که شماری از روحانیان شیعه، مسئولان مساجد و عزاداران محرم از سوی نیروهای وابسته به وزارت دادگستری طالبان بازداشت شده‌اند. این رسانه همچنین مدعی شده است که عبدالحکیم شرعی محلی برای نگهداری بازداشت‌شدگان در اختیار دارد.

طالبان تاکنون درباره این ادعاها و همچنین خودداری رهبران شیعه و هزاره از حضور در دفتر وزیر دادگستری واکنش رسمی منتشر نکرده‌اند.

رهبران شیعه و هزاره از رهبری طالبان خواسته‌اند دستور تخلیه شهرک امید سبز لغو و اسناد مالکیت آن دوباره بررسی شود؛ تلویزیون تمدن، مسجد و حوزه علمیه خاتم‌النبیین و دیگر مراکز مذهبی و فرهنگی بسته‌شده بازگشایی شوند و به آنچه آنان «رفتار دوگانه و تبعیض‌آمیز» علیه شیعیان می‌خوانند، پایان داده شود.

....................

پایان پیام/