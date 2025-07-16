به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ ️در سایهی تداوم تجاوزات رژیم صهیونیستی به لبنان و در میانهی تلاشهای واشنگتن و تلآویو برای تضعیف حزبالله، یکی از اهداف اصلی دشمنان، قطع منابع مالی این جنبش مقاومت بوده است.
در این چارچوب، تمرکز شدیدی بر تضعیف مؤسسه قرض الحسن بهعنوان بازوی مالی حزبالله صورت گرفته است؛ مؤسسهای که طی دو دهه گذشته، به منبع مالی مطمئن برای دهها هزار لبنانی تبدیل شده و نقش مهمی در مدیریت اقتصادی مناطق حامی مقاومت ایفا کرده است.
«ابراهیم الامین» سردبیر روزنامه «الاخبار» لبنان که به نزدیکی به حزب الله لبنان مشهور است در یادداشت زیر به بررسی این جنگ اقتصادی رژیم صهیونیستی علیه مقاومت اسلامی لبنان پرداخت:
در جریان تجاوز گسترده اسرائیل به لبنان در پاییز گذشته، دشمن صهیونیستی چندین نقطه را در ضاحیه جنوبی بیروت هدف قرار داد و مدعی شد که این مکانها محل ذخیره پولهای حزبالله هستند.
این حملات با تبلیغات رسانهای برخی روزنامهنگاران لبنانی همراه بود که ادعا کردند در زیر ساختمان بیمارستان الساحل، اتاقی مستحکم با گاوصندوق های متعلق به حزبالله وجود دارد.
اسرائیل در جریان این جنگ، برخی از افراد مسئول در مقاومت را که آنها را بهعنوان حلقه انتقال مالی معرفی میکرد، ترور کرد. از جمله، در آوریل ۲۰۲۴ نیروهای اطلاعاتی اسرائیل، «محمد ابراهیم سرور» صراف لبنانی، را در ویلایی در منطقه «بیتمری» به دام انداختند و به قتل رساندند. دشمن ادعا کرد که او نقش کلیدی در انتقال پول از ایران و حزبالله به مقاومت فلسطین داشته است.
در روز پایانی تجاوز اخیر و تنها چند ساعت پیش از اجرای آتشبس در ۲۷ نوامبر، پهپادهای اسرائیل، دفاتر صرافی در منطقه رأس بیروت را به بهانه انتقال پول به حزبالله، بمباران کردند.
دو هفته پیش نیز، حمله هوایی دشمن به خودرویی در جنوب لبنان منجر به شهادت یک صراف و دو پسرش به بهانهی فعالیت مالی برای مقاومت شد.
طی شش ماه گذشته، فرودگاه بیروت صحنهی حضور مستمر تیمهایی برای بازرسی کیفهای مسافرانی بوده است که از ایران، عراق، آفریقا یا سایر کشورها وارد لبنان میشوند. اسرائیل به واسطه آمریکاییها، به مقامات لبنانی فشار آورده و مدعی شده که این پولها برای حزبالله است.
آمریکاییها از سالها پیش، هر فردی را که در لیست تحریمها قرار میدادند، به همکاری مالی با حزبالله یا فساد متهم میکردند. طبق آرشیوهای امنیتی رسمی، دشمن اقدام به جذب افرادی کرده که توانایی دسترسی به اطلاعات مالکیت املاک را دارند؛ همان کاری که قبلاً برخی بانکهای لبنانی نیز در راستای خواستههای آمریکا انجام دادهاند.
فشارها باعث شده بانکهای بزرگ و کوچک، حسابهای کارمندان دولتی، استادان دانشگاه و افراد شناختهشده را تنها بهدلیل عضویت یا نزدیکی به حزبالله حتی بدون درخواست رسمی ببندند.
در این میان، مؤسسه قرضالحسن همواره یکی از محورهای گفتوگو بین مقامات آمریکایی/اروپایی با نهادهای مالی لبنان بوده است. در ابتدا آن را بازوی مالی حزبالله معرفی کردند، سپس آن را به پولشویی و جذب پولهای غیرقانونی متهم نمودند.
در حالی که همه میدانند این مؤسسه نه بانک است، نه با سیستم بانکی لبنان در ارتباط است، و صرفاً یک مؤسسه مالی مردمی است که در دو دهه اخیر گسترش یافته و حمایت مردم را جلب کرده است.
شهید سید حسن نصرالله نیز در یکی از سخنرانیهای خود مردم را به حمایت از این مؤسسه دعوت کرده بود و اعتماد به آنچنان بالا بود که هیچکس نگران از بین رفتن سرمایهاش نبود.
در میانهی جنگ اخیر، اسرائیل مراکز موسسه قرض الحسن را در اکثر مناطق لبنان بمباران کرد و تلاش کرد رابطه مردم با این مؤسسه را پرخطر جلوه دهد. اما هیچ شکایتی از سوی مشتریان مطرح نشد و مؤسسه در اقدامی پیشگیرانه، به اکثر سپردهگذاران پیشنهاد پرداخت نقدی وجوهشان را داد.
دهها میلیون دلار به مشتریان بازگردانده شد و بسیاری پس از توقف جنگ، دوباره پولهایشان را سپردهگذاری کردند. حتی جمعی از مردم با مؤسسه اعلام همبستگی کردند و تصمیم گرفتند پول خود را بیرون نکشند.
تمام فعالان حوزه مالی در لبنان میدانند که هیچ فعالیتی بدون موافقت سپردهگذار انجام نمیشود. حزبالله نیز از طریق این مؤسسه، طی جنگ، نزدیک به یک میلیارد دلار برای کمک به آوارگان، بازسازی خانهها و اجاره منازل جدید پرداخت کرده است؛ رقمی که حتی دولت لبنان نیز از اجرای موفق آن عاجز است.
واقعیت ساده است: آنانی که خواهان نابودی سلاح مقاومت هستند، نخست منابع مالی آن را هدف قرار دادهاند. بانک مرکزی لبنان نیز با سابقهای درخشان در اجرای دستورات آمریکا، در این مسیر قدم برداشته است.
اقدام اخیر «کریم سعید» رئیس بانک مرکزی لبنان نیز بیارتباط با مواضع گذشتهاش علیه حزبالله نیست؛ چرا که وی از طرفداران حذف کلی مقاومت و نه فقط منابع مالی آن است.
برگهی مورگان اورتگاس که به رؤسای سهگانه لبنان ارسال شده و هنوز روی میز آنها خاک میخورد، یکی از بندهایش الزام اقدام علیه موسسه قرض الحسن است و این بند اکنون در حال اجراست.
اما برخلاف تصور دشمنان، این فشارها نه منجر به فروپاشی خواهد شد و نه حمایت مردمی از مقاومت را کاهش میدهد. بلکه هر روز، دلایل تازهای به مردم لبنان داده میشود تا بدانند که سلاح مقاومت، بخش جداییناپذیر از موجودیت آنها و نه فقط وسیلهای برای دفاع در برابر دشمن است.
