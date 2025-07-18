به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ در پی تشدید درگیریها در استان السویداء در جنوب سوریه، شیخ دروزیهای لبنان خواستار توقف فوری خشونتها و پرهیز از تجزیهطلبی و رد هرگونه حمایت از دروزی ها از سوی رژیم صهیونیستی شد.
شیخ «سامی ابی المنی» رهبر معنوی دروزیها در لبنان امروز جمعه با اشاره به تحولات اخیر در استان السویداء، درخواست از رژیم اسرائیل برای حفاظت دروزی ها را رد و تأکید کرد: درخواست حمایت و حفاظت اسرائیل را نمی پذیریم چراکه (این حمایت) هویت و تاریخ دروزیان را هدف قرار میدهد.
طائفه دروزی در سرزمین های اشغالی و دو کشور سوریه و لبنان زندگی می کنند.
وی گفت: نمیپذیریم که اسرائیل با ادعای دفاع از دروزیها، هویت ما را به بازی بگیرد. ما این نوع حمایت را کاملاً رد میکنیم.
شیخ ابی المنی همچنین با ابراز تأسف از «لغزش خطرناک السویداء به سمت قتل و درگیری مسلحانه»، خواستار حفظ آتشبس و احترام به توافق اعلامشده برای توقف درگیریها شد.
به گفته او، حفاظت از جان غیرنظامیان در السویدا، چه از جامعه دروز و چه از برادران اهلسنت از جمله عشایر، وظیفهای انسانی و دینی است.
ابی المنی در بخش دیگری از سخنانش با تأکید بر ضرورت عدالت در برخورد با نگرانیهای اقلیتها در سوریه، خاطرنشان کرد: نگرانی اقلیت نیازمند عدالت از سوی اکثریت است.
او ضمن اعلام همبستگی با مردم آسیبدیده در السویداء، هرگونه «تمایل به تجزیهطلبی یا فرقهگرایی» در این استان را مردود دانست و از همه طرفها خواست تا از راه گفتوگو و حفظ وحدت ملی وارد عمل شوند.
جنبلاط: حملات اسرائیل به سوریه و لبنان محکوم است
«ولید جنبلاط» سیاستمدار برجسته لبنانی و از رهبران سیاسی دروزیهای این کشور نیز در واکنش به تحولات سوریه، خواستار «توقف فوری درگیریها به منظور آغاز گفتوگو» شد و تأکید کرد که «جبلالعرب و سویدا بخش جداییناپذیر از خاک سوریه هستند».
وی همچنین حملات روزانه رژیم اسرائیل به لبنان و سوریه را محکوم کرد و پیشنهاد تشکیل کمیتهای برای تحقیق درباره وقایع اخیر در السویداء و درگیریها بین دروزی ها و عشایر عرب را ارایه کرد.
از زمان سقوط دولت بشار اسد در سوریه، درگیریهایی هراز چندگاه بین دروزیهای سوریه با عناصر وابسته به جولانی به وقوع پیوسته است. از یک سو، اقلیتهای مذهبی و قومیتی سوریه نگران اقدامات تمامیتخواهانه و افراطی عناصر وابسته به حاکمیت جدید تحت رهبری گروه مسلح افراطی تحریرالشام به فرماندهی جولانی هستند و از سوی دیگر، رژیم صهیونیستی با حملات مکرر به توانمندیهای نظامی سوریه و حمایت از اقلیتهای قومی و هویتی در این کشور، در تلاش برای تقسیم آن به چند کشور ضعیف و کوچک است.
در همین راستا، رژیم صهیونیستی طی روزهای گذشته به بهانه حمایت از دروزیهای سوریه در جنگ با نیروهای نظامی تحت امر ابومحمد جولانی (رئیس دولت موقت سوریه و فرمانده گروه مسلح موسوم به هیات تحریر الشام) در استان السویدا، حملاتی را به مناطقی مختلف سوریه از جمله جنوب این کشور و دمشق انجام داد.
همزمان با این حملات رژیم صهیونیستی نیروهای ارتش دولت موقت سوریه نیز که برای پایان دادن به درگیریهای مسلحانه بین قبایل بادیهنشین السویدا و دروزیها که منجر به صدها کشته و تعداد زیادی زخمی شد، وارد السویدا شده بودند، در اجرای توافق آتشبس اعلام شده روز چهارشنبه، عقبنشینی کردند. با این حال، براساس گزارش ها، هم اکنون درگیری ها بین دوطرف در اطراف شهر السویدا در جریان است.
