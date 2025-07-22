بیانیه ۲۶ کشور، خواستار پایان فوری جنگ در غزه شدند

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ بیانیه‌ای که متن کامل آن را وزارت امور خارجه بریتانیا در روز ۲۱ ژوئیه منتشر کرد اعلام می‌دارد: «ما، امضاکنندگان زیر، با پیامی ساده و فوری گرد هم آمده‌ایم: جنگ در غزه باید اکنون پایان یابد. رنج غیرنظامیان در غزه به عمقی بی‌سابقه رسیده است.»

در این بیانیه همچنین آمده است: «الگوی ارائه کمک‌های بشردوستانه از سوی دولت اسرائیل خطرناک، بی‌ثبات‌کننده و محروم‌کننده مردم غزه از کرامت انسانی است. ما ارسال قطره‌چکانی کمک‌ها و کشتار غیرانسانی غیرنظامیان، از جمله کودکانی که تنها برای رفع نیازهای اولیه‌شان مانند آب و غذا تلاش می‌کنند، را محکوم می‌کنیم. این فاجعه‌بار است که بیش از ۸۰۰ فلسطینی هنگام جست‌وجوی کمک، کشته شده‌اند.»

این بیانیه با «ناپذیرفتنی» خواندن «انکار دسترسی به کمک‌های انسانی ضروری برای جمعیت غیرنظامی» توسط دولت اسرائیل می‌افزاید که اسرائیل باید به تعهدات خود تحت قوانین بشردوستانه بین‌المللی عمل کند.

امضا کنندگان این متن با یادآوری این که گروگان‌هایی که از ۷ اکتبر ۲۰۲۳ «به‌طور ظالمانه» توسط حماس در اسارت نگه داشته شده‌اند همچنان متحمل رنج شدید هستند، ادامه بازداشت آن‌ها را محکوم کرده و خواستار «آزادی فوری و بدون قید و شرط‌» آنها شده‌اند. آنها گفته‌اند که آتش‌بسِ مورد مذاکره «بهترین امید» برای بازگرداندن گروگان‌ها به خانه و پایان دادن به رنج خانواده‌هایشان است.

آنها از دولت اسرائیل خواسته‌اند «فوراً محدودیت‌ها بر جریان کمک‌ها را برداشته» و «امکان فعالیت فوری، ایمن و مؤثر سازمان ملل متحد و نهادهای بشردوستانه غیردولتی را برای انجام کار نجات‌بخش خود فراهم کند» و نیز از همه طرف‌ها می‌خواهند از غیرنظامیان محافظت کرده و به تعهدات حقوق بشردوستانه بین‌المللی پایبند باشند.

۲۶ کشور امضاکننده این بیانیه با رد پیشنهاداتی مبنی بر انتقال جمعیت فلسطینی به «شهر بشردوستانه»، گفته‌اند که جابجایی اجباری دائمی «نقض قوانین بشردوستانه بین‌المللی» است و نوشته‌اند: «ما قویاً با هرگونه اقدام در جهت تغییر ارضی یا جمعیتی در سرزمین‌های اشغالی فلسطین مخالفیم. طرح شهرک‌سازی E۱ که توسط اداره مدنی اسرائیل اعلام شده، در صورت اجرا، دولت فلسطین را به دو نیم تقسیم کرده و آشکارا قوانین بین‌المللی را نقض خواهد کرد و راه‌حل دو کشور را به‌شدت تضعیف می‌کند.»

آنها با یادآوری این که در همین حال، شهرک‌سازی در سراسر کرانه باختری، از جمله در شرق بیت‌المقدس، شتاب گرفته و خشونت شهرک‌نشینان علیه فلسطینیان نیز به‌شدت افزایش یافته است خواسته‌اند که این روند متوقف شود.

امضاکنندگان در بیانیه خود می‌افزایند: «ما از طرف‌ها و جامعه بین‌المللی می‌خواهیم برای پایان دادن به این درگیری هولناک، در راستای آتش‌بس فوری، بدون قید و شرط و دائمی، متحد شوند. ریختن خون بیشتر هیچ هدفی را برآورده نمی‌کند.»

در بخش پایانی این بیانیه نیز آمده است: «ما پشتیبانی کامل خود را از تلاش‌های ایالات متحده آمریکا، قطر و مصر برای دستیابی به این هدف اعلام می‌کنیم. همچنین آمادگی داریم اقدامات بیشتری را در حمایت از آتش‌بس فوری و مسیر سیاسی برای امنیت و صلح میان اسرائیلی‌ها، فلسطینیان و سراسر منطقه اتخاذ کنیم.»

این بیانیه به امضای وزرای امور خارجه این کشورها رسیده است: استرالیا، اتریش، بلژیک، کانادا، دانمارک، استونی، فنلاند، فرانسه، ایسلند، ایرلند، ایتالیا، ژاپن، لتونی، لیتوانی، لوکزامبورگ، هلند، نیوزیلند، نروژ، لهستان، پرتغال، اسلوونی، اسپانیا، سوئد، سوئیس و بریتانیا، همچنین کمیسر اتحادیه اروپا در امور برابری، آمادگی و مدیریت بحران.

پادشاه بلژیک: وضعیت در غزه ننگ بشریت است

فیلیپ، پادشاه بلژیک، در سخنانی که شب پیش از روز ملی این کشور (دوشنبه) ایراد کرد، آن‌چه را که در غزه رخ می‌دهد، «ننگی برای بشریت» خواند. این اظهارنظری کم‌پیشینه و آشکار درباره امور بین‌المللی از سوی پادشاهی است که به‌طور سنتی از دخالت در سیاست‌های علنی پرهیز می‌کند.

او در کاخش در بروکسل گفت: «من صدای خود را به همه کسانی می‌افزایم که فجایع انسانی جدی در غزه را محکوم می‌کنند؛ جایی که انسان‌های بی‌گناه از گرسنگی می‌میرند و زیر بمباران و در محاصره کشته می‌شوند.»

وی افزود: «وضعیت کنونی مدت‌هاست که ادامه دارد. این مایه ننگ برای همه بشریت است. ما از درخواست دبیرکل سازمان ملل متحد برای پایان فوری این بحران غیرقابل تحمل حمایت می‌کنیم.»

این نخستین بار است که پادشاه بلژیک چنین صریح و قاطع درباره یک جنگ در صحنه عمومی سخن می‌گوید. دولت فدرال بلژیک تاکنون در انتقادات خود از جنگ در غزه، محتاط‌تر عمل کرده است.

نقش پادشاه در بلژیک محدود به ارائه مشاوره، حمایت و هشدار به دولت است و در تصمیم‌گیری‌های سیاسی مداخله نمی‌کند.

..............................

پایان پیام/