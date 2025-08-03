به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ تحلیلگران سیاسی هشدار دادهاند که احزاب راستگرای افراطی در سراسر اروپا بهطور فزایندهای از مفهوم «اسلام سیاسی» برای پیشبرد اقدامات ضداسلامی خود استفاده میکنند.
گزارش سازمان صلح جهانی نشان میدهد که این اصطلاح، که اغلب بهعنوان مفهومی ذاتا ضد دموکراتیک معرفی میشود، بهعنوان محور اصلی گفتمان راست افراطی اروپا به کار گرفته میگردد. این اصطلاح برای توجیه پیشنهادهایی چون اخراج مهاجران، تعطیلی مساجد، لغو تابعیت و محدودسازی تأمین مالی مساجد مورد سوءاستفاده قرار میگیرد.
در آلمان، سران حزب «آلترناتیو برای آلمان» (AfD) از اخراج فوری پناهجویان حمایت میکنند و خواستار نظارت گسترده بر نهادهای اسلامی شدهاند.
این در حالی است که اولا اسلام به ذات خود سیاسی بوده و ذاتا واجد سیستم و حکومتی اخلاقمحور و شورایی در عرصه حکمرانی است که بر مبنای قرآن و تعالیم اهلبیت (ع) بنا شده است.
مسئله بعدی این که آنچه به مردم در کشورهای غربی به عنوان اسلام سیاسی معرفی میشود، همان گروههای تروریستی هستند که به دست سازمانهای جاسوسی خود کشورهای غربی تاسیس و تقویت شدهاند؛ که از آن جمله میتوان به داعش و القاعده اشاره کرد.
پایان پیام/ 345