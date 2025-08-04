به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت (ع) _ ابنا _ کمیته بانوان بنیاد پیامبر اعظم(ص) روز دوشنبه، ۱۳ مرداد ۱۴۰۴، ویژهبرنامهای تحت عنوان «بانوان عاشورایی، قهرمانان بیشمشیر» را در کابل برگزار کرد.
در این نشست که با حضور کارشناسان دینی، طلاب مدارس علمیه و فعالان فرهنگی برگزار شد، شرکتکنندگان به تبیین نقش مؤثر زنان در جریان عاشورا و تداوم پیام عاشورا به گفتگو پرداختند.
این برنامه با هدف معرفی نقش تاریخی و الهامبخش بانوان بزرگ اسلام در عاشورا و در راستای ترویج فرهنگ ایثار، صبر و استقامت برگزار شد.
...
پایان پیام/
نظر شما