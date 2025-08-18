دیدار حاجی محمد محقق سیاست مدار شیعی افغانستان با سید عمار حکیم

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ پیش از ظهر روز شنبه، ۲۵ مرداد ۱۴۰۴ هجری شمسی حاجی محمد محقق سیاست‌مدار شیعی افغانستان با جلالتماب سید عمار حکیم، رئیس جریان حکمت ملی عراق، دیدار و گفتگو نمودند.

در این دیدار، دو طرف پیرامون آخرین تحولات و اوضاع جاری منطقه، علایق و پیوندهای دوستانه و برادرانه میان افغانستان و عراق، و همچنین موضوعات مرتبط با مهاجرین و طلاب افغانستانی مقیم عراق به تبادل نظر پرداختند.

یکی از محورهای مهم این نشست، مشکلات مربوط به صدور ویزاهای پسااربعینی برای زائران افغانستانی بود.

هیئت افغانستانی تأکید کردند که موانع اداری و محدودیت‌های پیش‌آمده موجب نگرانی‌های جدی میان مهاجران و زائران شده است و خواستار همکاری مسئولان عراقی برای رفع این مشکلات شدند.

سید عمار حکیم نیز در این دیدار با ابراز خرسندی از حضور هیئت افغانستانی، بر اهمیت روابط برادرانه و مذهبی دو ملت تأکید کرده و وعده داد که مسائل مهاجرین و طلاب افغانستانی در عراق مورد توجه و پیگیری قرار خواهد گرفت.

این دیدار در حالی صورت گرفت که بسیاری از زائران افغانستانی به دلیل ناهماهنگی‌های سیاسی و اداری در ایران و عراق، امسال موفق به شرکت در مراسم اربعین حسینی در کربلا نشدند؛ موضوعی که به نگرانی و نارضایتی گسترده میان جامعه شیعیان افغانستان دامن زده است.

