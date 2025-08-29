به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ توییت اخیر حساب رسمی رژیم صهیونیستی که حضور مسلمانان در اروپا را «چهره واقعی استعمار» توصیف کرده، با واکنشهای گستردهای روبهرو شده است.
ناظران میگویند این موضعگیری همراستا با نظریه نژادپرستانه «جایگزینی بزرگ» است که از سوی جریانهای راست افراطی در غرب تبلیغ میشود.
بر اساس آمار مرکز پژوهشی «پیو»، مسلمانان تنها ۴.۹ درصد جمعیت اروپا را تشکیل میدهند و حتی در سناریوهای بالای مهاجرت، این رقم تا سال ۲۰۵۰ از ۱۴ درصد فراتر نخواهد رفت.
کارشناسان تأکید میکنند هیچ شواهدی مبنی بر تهدید ذاتی جوامع مسلمان یا گرایش غیرعادی آنان به خشونت وجود ندارد و چنین روایتهایی صرفا موجب تشدید نفرت و تبعیض میشود.
نهادهای حقوقی گزارش دادهاند که در سالهای اخیر شبکهای از اندیشکدهها و گروههای نزدیک به لابیهای صهیونیستی، بودجههای کلانی را صرف پروژههای ضداسلامی در آمریکا و اروپا کردهاند؛ از جمله حمایت از جریانهای راست افراطی و ترویج نظریههای توطئه علیه مسلمانان.
تحلیلگران معتقدند بهرهگیری رژیم صهیونیستی از چنین ادبیاتی، در حالی که خود به اشغال و آوارگی فلسطینیان متهم است، نشانهای از عادیسازی اسلامهراسی در گفتمان سیاسی این رژیم است.
