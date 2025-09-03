  1. صفحه اصلی
۱۲ شهریور ۱۴۰۴ - ۰۸:۲۱
کد خبر: 1723087
پیام همدردی پاپ فرانسیس با خانواده‌های قربانیان زمین‌لرزه شرق افغانستان

واتیکان اعلام کرد که پاپ فرانسیس، رهبر کلیسای کاتولیک، در پی زمین‌لرزه مرگبار شرق افغانستان با خانواده‌های قربانیان و آسیب‌دیدگان ابراز همدردی و غم‌شریکی کرده است.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ واتیکان نیوز گزارش داده است که پاپ فرانسیس، رهبر کاتولیک‌های جهان، در پی وقوع زمین‌لرزه ویرانگر در استان‌های شرقی افغانستان، با خانواده‌های داغدار و آسیب‌دیدگان این فاجعه انسانی ابراز همدردی کرد.

این پیام که با امضای کاردینال پیترو پارولین، وزیر امور خارجه واتیکان، منتشر شده، حاکی از اندوه عمیق پاپ فرانسیس نسبت به تلفات گسترده انسانی ناشی از این رویداد است.

پاپ فرانسیس در این پیام، ضمن طلب رحمت برای جان‌باختگان و شفای عاجل برای مجروحان، همبستگی خود را با مردم افغانستان و نیروهای امدادی که در حال کمک‌رسانی به آسیب‌دیدگان هستند، اعلام کرده است.

این پیام در شرایطی منتشر می‌شود که جامعه جهانی به‌طور گسترده بر لزوم کمک فوری به آسیب‌دیدگان زمین‌لرزه شرق افغانستان تأکید دارد.

