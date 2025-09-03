پیام تسلیت رئیس مجلس ایران به مردم افغانستان

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی ایران، در واکنش به زمین‌لرزه مرگبار شرق افغانستان، با انتشار پیامی، مراتب همدردی عمیق خود و ملت ایران را با مردم آسیب‌دیده افغانستان اعلام کرد.

قالیباف در این پیام اظهار داشت: «ملت ایران آماده است با اعزام کمک‌های بشردوستانه در کاهش آلام حادثه‌دیدگان همسایه و برادر سهیم باشد.»

وی ضمن طلب رحمت و غفران الهی برای جان‌باختگان این فاجعه و شفای عاجل برای مجروحان، تأکید کرد که جمهوری اسلامی ایران در شرایط سخت در کنار مردم افغانستان قرار دارد و از هیچ کمکی دریغ نخواهد کرد.

این پیام در حالی منتشر می‌شود که پیش‌تر رئیس‌جمهور ایران، وزیر امور خارجه، سخنگوی وزارت خارجه و رئیس جمعیت هلال احمر نیز بر آمادگی کشور برای امدادرسانی فوری به زلزله‌زدگان افغانستان تأکید کرده بودند.

