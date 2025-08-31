معرفی پادشاه مراکش به عنوان نمادی از اسلام پیرو غرب از سوی رسانه فرانسوی

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ روزنامه لوموند فرانسه در گزارشی به برجستهسازی محمد ششم، پادشاه مراکش، به عنوان نمادی از اسلام میانهرو و مقابله با جریانهای اسلامگرای سیاسی پرداخته است.
محمد ششم با جسارت تمام برای خود عنوان «Commander of the Faithful» یا به عربی «امیرالمومنین» را برگزیده است و با گسترش نفوذ به اصطلاح معنوی در جامعه مراکش، توانسته نسخهای از اسلام مطابق با میل کشورهای غربی را بهعنوان ابزار ثبات داخلی و مشروعیت حکومت تقویت کند.
وی ضمن حمایت از آموزش واعظان تحت نظارت حکومت، نهادهایی را برای ارتقای تسامح دینی و مقابله با بنیادگرایی ایجاد کرده است. همچنین پس از حوادث تروریستی در مراکش، وی با سیاستهایی هوشمندانه سعی کرده از تبدیل دین به ابزار سیاسی جلوگیری کند و همزمان مشروعیت حکومت خود را حفظ کند.
لوموند در رپرتاژی آشکار در دفاع از عملکرد محمد ششم، تأکید میکند که سیاستهای او، علاوه ثبات داخلی و هم بر جایگاه بینالمللی مراکش (یا به زبان سادهتر جلب حمایت غرب) تأثیر مثبت گذاشته است.
به نظر میرسد که این رسانه فرانسوی، سیاست و سیاستورزی را فقط حق کشورهای غربی میداند. چرا که پادشاه مغرب، با وجود حمایتهای نهان و آشکار از دشمن اصلی مسلمانان یعنی رژیم صهیونیستی را به عنوان فردی میانهرو معرفی کرده است.
