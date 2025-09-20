  1. صفحه اصلی
  2. اخبار جهان
  3. اخبار آسیای غربی و خاورمیانه

انتقال ۴۷ تبعه فرانسوی متهم به همکاری با داعش از شمال شرق سوریه به بغداد

۲۹ شهریور ۱۴۰۴ - ۰۹:۵۲
کد خبر: 1728860
انتقال ۴۷ تبعه فرانسوی متهم به همکاری با داعش از شمال شرق سوریه به بغداد

دستگاه اطلاعات ملی عراق اعلام کرد که ۴۷ شهروند فرانسوی مظنون به عضویت در گروه تروریستی داعش را از شمال شرق سوریه به عراق منتقل کرده است.

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ دستگاه اطلاعات ملی عراق روز جمعه اعلام کرد که ۴۷ شهروند فرانسوی مظنون به عضویت در گروه تروریستی داعش را از شمال شرق سوریه به عراق منتقل کرده است.

بر اساس بیانیه‌ی دستگاه اطلاعات ملی عراق که در اختیار پایگاه خبری "بغداد الیوم" قرار گرفته است، این افراد به دلیل مشارکت در اقدامات تروریستی تحت پیگرد قضایی عراق قرار دارند.

در ادامه بیانیه آمده است که دستگاه اطلاعات ملی عراق فارغ از تابعیت یا محل حضور آنان، در راستای تحقق عدالت برای قربانیان جنایات این گروه، بر ادامه تعقیب و پیگرد عناصر گروه داعش تأکید دارد.

..................................
پایان پیام/ 167

برچسب‌ها

اخبار مرتبط

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha