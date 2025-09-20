انتقال ۴۷ تبعه فرانسوی متهم به همکاری با داعش از شمال شرق سوریه به بغداد

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ دستگاه اطلاعات ملی عراق روز جمعه اعلام کرد که ۴۷ شهروند فرانسوی مظنون به عضویت در گروه تروریستی داعش را از شمال شرق سوریه به عراق منتقل کرده است.

بر اساس بیانیه‌ی دستگاه اطلاعات ملی عراق که در اختیار پایگاه خبری "بغداد الیوم" قرار گرفته است، این افراد به دلیل مشارکت در اقدامات تروریستی تحت پیگرد قضایی عراق قرار دارند.

در ادامه بیانیه آمده است که دستگاه اطلاعات ملی عراق فارغ از تابعیت یا محل حضور آنان، در راستای تحقق عدالت برای قربانیان جنایات این گروه، بر ادامه تعقیب و پیگرد عناصر گروه داعش تأکید دارد.

