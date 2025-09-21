به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ مقامات نظامی دولت صنعا اعلام کردند که نیروهای مسلح یمن از توانایی‌های نظامی پیشرفته و قابل‌توجهی برخوردارند و هشدار دادند که هرگونه تجاوز به خاک کشور و مقدسات امت اسلامی با پاسخ سخت و کوبنده مواجه خواهد شد.

محمد العاطفی وزیر دفاع دولت و محمد الغماری رئیس ستاد ارتش یمن، در بیانیه‌ای مشترک تأکید کردند که ارتش یمن اکنون به یک نیروی مدرن و قدرتمند تبدیل شده که توانایی دفاع از حاکمیت ملی و مقدسات امت را دارد و می‌تواند ضربات دقیق و دردناکی به دشمنان وارد کند.

این دو مقام نظامی در بیانیه خود خطاب به رژیم صهیونیستی و حامیان آن از قدرت‌های استکباری و خائنان هم‌پیمان اعلام کردند که تجاوز به یمن و مقدسات امت اسلامی بی‌پاسخ نخواهد ماند و پاسخی سخت و ویرانگر در انتظار متجاوزان خواهد بود.

در بخش دیگری از این بیانیه، وزیر دفاع و رئیس ستاد ارتش یمن بر ادامه حمایت از «مجاهدان غزه» تأکید کردند و گفتند که حملات علیه رژیم اسرائیل در دریای سرخ، دریای عرب و خلیج عدن ادامه خواهد داشت و تا رسیدن به عمق سرزمین‌های اشغالی ادامه می‌یابد، مگر آنکه تجاوز متوقف شود.

گفتنی است نیروهای مسلح یمن همچنان به حملات خود علیه اهداف حیاتی و نظامی در سرزمین‌های اشغالی ادامه می‌دهند.

آخرین حملات شامل هدف‌گیری نقاط حساس در شهرهای یافا، ام‌الرشراش (ایلات) و بئرالسبع بود که طی روزهای اخیر انجام شد.

