به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ امانوئل مکرون رئیس‌جمهور فرانسه، در گفت‌وگوی مطبوعاتی از نیویورک اعلام کرد که اگر دونالد ترامپ رئیس‌جمهور ایالات متحده، خواهان دریافت جایزه نوبل صلح است، باید برای پایان دادن به جنگ در غزه اقدام کند.

مکرون در این مصاحبه تأکید کرد: «تنها کسی که توانایی اعمال فشار بر رژیم صهیونیستی برای توقف این جنگ را دارد، رئیس‌جمهور آمریکاست.»

وی افزود: «دلیل اینکه ترامپ می‌تواند کاری انجام دهد که ما قادر به انجام آن نیستیم، این است که ما سلاح‌هایی که امکان جنگ در غزه را فراهم می‌کنند، تأمین نمی‌کنیم. ما تجهیزات نظامی برای این جنگ نمی‌فرستیم اما ایالات متحده این کار را می‌کند.»

مکرون در واکنش به سخنرانی ترامپ در مجمع عمومی سازمان ملل گفت: «من رئیس‌جمهوری را می‌بینم که درگیر این موضوع شده است. او از پشت تریبون گفت: "من خواهان صلح هستم. هفت مناقشه را حل کرده‌ام." و حالا خواهان جایزه نوبل صلح است. این جایزه تنها زمانی قابل دریافت است که این جنگ متوقف شود.»

