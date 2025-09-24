اسکورت کاروان دریایی غزه از سوی کشتی جنگی ایتالیا + بیانیه ناوگان صمود

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ گویدو کروستتو، وزیر دفاع ایتالیا روز چهارشنبه حمله به کاروان غزه را به شدت محکوم و اعلام کرد که یک فروند ناو نیروی دریایی ایتالیا را برای اسکورت و ارائه کمک‌های احتمالی به اعضای کاروان اعزام کرده است.

به گزارش رویترز، این اقدام پس از آن صورت گرفت که اعضای کاروان گزارش دادند مورد حمله قرار گرفته‌اند.

کاروان جهانی همبستگی با غزه اوایل ماه جاری از بارسلون حرکت کرده و هدف آن شکستن محاصره اسرائیل بر غزه و رساندن کمک‌های بشردوستانه به این منطقه است. این کاروان اکنون شامل ۵۱ شناور است که بیشتر آن‌ها در نزدیکی جزیره کرت یونان قرار دارند.

وزیر امور خارجه ایتالیا نیز روز چهارشنبه از رژیم اسرائیل خواست امنیت کاروان دریایی حامل کمک به غزه را تضمین کند. این درخواست پس از آن مطرح شد که برگزارکنندگان اعلام کردند چندین قایق از این کاروان در نزدیکی یونان هدف حمله پهپادی قرار گرفته‌اند.

آنتونیو تاجانی وزیر خارجه ایتالیا، گفت در میان فعالان طرفدار فلسطین در کاروان «همبستگی جهانی با غزه، شهروندان ایتالیایی، نمایندگان پارلمان و اعضای پارلمان اروپا حضور دارند. این کاروان گزارش داده که سه‌شنبه شب هنگام حرکت در آب‌های یونان، بیش از دوازده انفجار در نزدیکی خود شنیده و اشیای ناشناخته‌ای روی عرشه افتاده که باعث آسیب شده‌اند.

وزارت خارجه ایتالیا در بیانیه‌ای اعلام کرد: «برای تضمین امنیت آنان، وزارت خارجه قبلاً به مقامات اسرائیلی اطلاع داده که هرگونه عملیات توسط نیروهای اسرائیلی باید مطابق با قوانین بین‌المللی و اصل احتیاط کامل انجام شود.»

شناورهایی که منتظر پیوستن به کاروان بودند، پیش‌تر در تونس هدف دو حمله مشکوک پهپادی قرار گرفته بودند.

رژیم صهیونیستی در پی حمله زمینی به غزه که با بحران شدید قحطی مواجه است، با فشارهای گسترده بین‌المللی برای توقف جنگ روبه‌رو شده است.





خبر تکمیلی : بیانیه ناوگان صمود در حمایت از اقدام ایتالیا

بیانیه‌ی ناوگان صمود در حمایت اقدام وزارت دفاع ایتالیا:

ما بیانیه وزارت دفاع ایتالیا درخصوص اعزام یک شناور نیروی دریایی به منطقه ناوگان جهانی صمود، با هدف اعلام‌شده‌ی حمایت از شهروندان ایتالیایی حاضر بر عرشه را مورد توجه قرار می‌دهیم.

ما از اذعان وزیر کروستّو به ماهیت دموکراتیک و غیرخشونت‌آمیز مأموریت خود و همچنین محکومیت او نسبت به حملات اخیر علیه کشتی‌هایمان استقبال می‌کنیم.

امروز پیش‌تر، از همه کشورهای عضو سازمان ملل ـ و به‌ویژه کشورهایی که شهروندانشان بر عرشه کشتی‌های ما حضور دارند ـ خواستیم تا از حمایت و حفاظت مؤثر اطمینان حاصل کنند و آن را تسهیل نمایند؛ از جمله از طریق اسکورت دریایی، حضور ناظران دیپلماتیک مورد تأیید، و حضور آشکار دولت‌های حامی. اکنون ایتالیا نخستین گام را در این مسیر برداشته است.

ما تأکید می‌کنیم که چنین اقداماتی باید در ذات خود حمایتی و تسهیل‌گر باقی بمانند و با اصول عدم مداخله و هدف بشردوستانه مأموریت ما سازگار باشند. ازاین‌رو، دیگر کشورها را نیز فرامی‌خوانیم که در فراهم آوردن حضور حمایتی برای تضمین عبور امن شهروندانشان و پاسداری از حقوق بین‌الملل، همین راه را دنبال کنند.

