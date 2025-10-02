یورش اسرائیل به کاروان صمود؛ بیش از ۴۰ شناور توقیف شد

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ ارتش رژیم صهیونیستی روز پنجشنبه، کنترل بیش از ۴۰ کشتی و قایق شرکتکننده در کارزار جهانی کاروان صمود را به دست گرفت.
صدها فعال حاضر در این کاروان به بندر اسدود منتقل شدهاند تا مراحل اخراج آنها از سرزمینهای اشغالی آغاز شود.
همچنین اعلام شد که چهار قایق از این کاروان به دلیل مشکلات فنی در دریا از حرکت بازماندهاند.
ارتش اسرائیل عملیات گستردهای را در آبهای اطراف غزه آغاز کرده تا از نزدیک شدن هرگونه قایق به سواحل این منطقه جلوگیری کند.
در همین حال، برگزارکنندگان کاروان صمود اعلام کردند که کشتی "میکینو"، یکی از شناورهای این کارزار بینالمللی، بامداد پنجشنبه موفق شده با عبور از موانع دریایی اسرائیل وارد آبهای سرزمینی فلسطین شود. دادههای ناوبری این کشتی نشان میدهد که در فاصله ۹ مایل دریایی از سواحل غزه قرار دارد.
یوسف عجیسه معاون رئیس کمیته بینالمللی شکستن محاصره غزه، اعلام کرد که نیروهای اسرائیلی تاکنون حدود ۲۰ کشتی از مجموع ۴۵ کشتی را توقیف کردهاند.
وی افزود که تمرکز اسرائیل بر توقیف کشتیهای بزرگ و فرماندهی بوده تا مسیر حرکت کاروان را مختل کند، اما سایر کشتیها همچنان به حرکت خود ادامه میدهند.
عجیسه از دولتها و نهادهای بینالمللی خواست تا برای حفظ سلامت فعالان بازداشتشده وارد عمل شوند و خواستار آزادی فوری و بدون قید و شرط آنان شد.
شایان ذکر است که نیروی دریایی اسرائیل شامگاه چهارشنبه در آبهای بینالمللی به کاروان صمود حمله کرده و آن را مجبور به حرکت به سمت بندر اسدود کرده است. تاکنون ۱۳ کشتی از این کاروان، توقیف و دهها فعال حاضر در آن بازداشت شدهاند.
وزارت خارجه اسرائیل نیز اعلام کرده که فعالان حاضر در کاروان در مسیر انتقال به اسرائیل هستند و روند اخراج آنان به اروپا آغاز خواهد شد.
کاروان صمود که در پایان ماه اوت از اسپانیا حرکت خود را آغاز کرد، شامل ۴۵ کشتی حامل صدها فعال از بیش از ۴۰ کشور جهان است.
