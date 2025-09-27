به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل در حالی برگزار شد که رهبران نزدیک به ۲۰۰ کشور درباره جنگ، قحطی و آینده جهان سخن گفتند. اما دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، در سخنرانی خود به جای تمرکز بر بحران‌های جهانی، شهردار لندن صادق خان را هدف قرار داد و مدعی شد اروپا «به جهنم می‌رود» و لندن تحت «قوانین شریعت» اداره می‌شود!

کارشناسان این اظهارات را نمونه‌ای آشکار از دامن‌زدن به اسلام‌هراسی دانسته‌اند. این در حالی است که بریتانیا دارای نظام حقوقی سکولار بوده و شوراهای شریعت صرفا نقش مشورتی محدود ایفا می‌کنند. با این حال، ترامپ با تکرار ادعاهای خود، یکی از کهنه‌ترین کلیشه‌های اسلام‌هراسانه را زنده کرد که حضور رهبران مسلمان تهدیدی برای زندگی ملی است.

این رویکرد در بستر سیاسی بریتانیا نیز بازتاب یافته است. تابستان ۲۰۲۴ شورش‌هایی با شعارهای ضدمسلمان، حمله به مساجد و تخریب کسب‌وکارهای مسلمانان رخ داد. در سپتامبر ۲۰۲۵ نیز بیش از ۱۰۰ هزار نفر در لندن در حمایت از چهره افراطی تامی رابینسون تجمع کردند و سخنرانان اروپایی آشکارا اسلام را «دشمن» خواندند.

مسلمانان بریتانیا امروز با واقعیتی روزمره از تبعیض، حملات و تهدیدات مواجه هستند از تخریب مساجد گرفته تا شعارنویسی علیه اسلام. تحلیلگران هشدار می‌دهند تداوم این روند اروپا را تضعیف و به قطب‌بندی اجتماعی دامن می‌زند. به باور آنان، دولت‌ها باید اسلام‌هراسی را همچون سایر اشکال نفرت‌پراکنی با قاطعیت محکوم کرده و راهکاری جامع برای حفظ انسجام اجتماعی ارائه دهند.

**************

