به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ در پی اهتزاز پرچمهای مرتبط با یک گروه شبهنظامی هندو در منطقهای با اکثریت مسلمانان در شهر لستر انگلیس، فعالان حقوق بشر هشدار دادند که این اقدام احتمالا با هدف ارعاب مسلمانان صورت گرفته است.
هرچند این اقدام را برخی مرتبط با یک جشن هندو میدانند، زمانبندی آن یعنی در آستانه سومین سالگرد ناآرامیهای سال ۲۰۲۲، حاکی از تأثیر ایدئولوژی هندو بود. رسانهها و اندیشکدههای راستگرای بریتانیا این رخداد را کماهمیت جلوه دادند و یا مسلمانان را مسئول آن دانستند و یا آن را به عنوان ناآرامیهای عمومی تفسیر کردند
در سال ۲۰۲۲، برخی معترضان پرچمهای هندو را در مناطق مسلماننشین لستر به اهتزار درآوردند و شعارهای ضداسلامی سر دادند.
گزارشهای داخلی و تحلیل رسانهها نشان میدهد که این تنشها بیش از آنکه ریشه در بافت چندفرهنگی شهر لستر داشته باشد، ناشی از نفوذ ایدئولوژیهای افراطی و شبکههای فراملی هندو بوده است.
تحقیقات نشان میدهد که گروههای افراطی هندو با سابقه خشونتهای ضدمسلمانان در هند، در تحریک این ناآرامیها نقش داشتهاند. همچنین همکاری بخشی از فعالان هندوی بریتانیا با گروههای راستگرای اروپایی و آمریکایی، از جمله ارتباط با تامی رابینسون، بنیانگذار جنبش «اتحادیه دفاع از انگلیس»، بر ابعاد فراملی این تنشها تاکید دارد.
