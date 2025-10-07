به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ «سید میلر» کمیسر کشاورزی ایالت تگزاس آمریکا بهدلیل انتشار پستی خشونتآمیز علیه مسلمانان با واکنش تند فعالان جامعه مدنی و نهادهای مسلمان مواجه شد. پست مذکور تصویری از ماری با عنوان اسلام را نشان میداد که به پای یک کابوی میپیچد و چاقویی با عنوان راهحل برای رهایی کابوی نشان داده میشد. میلر زیر پست نوشته بود: وقتش است.
شعبه تگزاسِ شورای روابط آمریکایی-اسلامی (CAIR-TX) خواستار عذرخواهی میلر و دیدار او با رهبران جامعه مسلمان شد. مدیر اجرایی شعبه تگزاس شورای روابط آمریکایی-اسلامی این پست را اسلامهراسانه و مشوق نفرت و خشونت توصیف کرد و تأکید کرد که مسلمانان بخشی جداییناپذیر جامعه تگزاس و آمریکا هستند.
این شورا در ادامه از رهبران ایالتی تگزاس خواست که رسماً پست میلر را محکوم کرده و از او بخواهند برای رفتار خود عذرخواهی کند.
شورای روابط آمریکایی-اسلامی همچنین هشدار داد که چنین اظهاراتی میتواند امنیت و وحدت جامعه آمریکا را تهدید کرده و به خشونت علیه مسلمانان دامن بزند.
