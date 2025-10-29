به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ ارتش پاکستان، اعلام کرد که در درگیری‌هایی در منطقه «کرم» در نزدیکی مرز افغانستان، یک افسر و پنج سرباز پاکستانی به همراه هفت نفر از آنچه ارتش از آنان به عنوان تروریست یاد کرده، کشته شده‌اند.

درگیری‌های تازه میان ارتش پاکستان و نیروهای طالبان پاکستان که روز یکشنبه گذشته در مناطق مرزی از سر گرفته شد، به کشته شدن پنج سرباز پاکستانی و ۲۵ نفر از اعضای طالبان پاکستان منجر شد؛ این در حالی است که میان اسلام‌آباد و کابل آتش‌بس اعلام شده بود.

درگیری‌های مرزی از اوایل ماه اکتبر (مهرماه) و پس از آن آغاز شد که ارتش پاکستان حملات هوایی علیه پایتخت افغانستان و مناطق دیگری را انجام داد. در این حملات، رهبر طالبان پاکستان هدف قرار گرفت و طالبان در پاسخ، به مواضع نظامی پاکستان در طول مرز مشترک دو کشور که حدود ۲۶۰۰ کیلومتر طول دارد، حمله کرد.

«خواجه محمد آصف» وزیر دفاع پاکستان، روز شنبه گذشته گفت که به باور او، افغانستان خواهان صلح است، اما اگر گفت‌وگوهای استانبول به نتیجه نرسد، این موضوع به معنای جنگی آشکار خواهد بود.

همچنین «عطاالله ترار» وزیر اطلاع‌رسانی پاکستان، پیش‌تر اعلام کرد که مذاکرات میان دو کشور در استانبول بدون دستیابی به راه‌حل عملی به پایان رسیده است.

هدف از این مذاکرات، دستیابی به صلحی پایدار میان دو کشور همسایه پس از کشته شدن ده‌ها نفر در مرزهایشان بود. این درگیری‌ها از زمان به قدرت رسیدن طالبان در کابل در سال ۲۰۲۱، بدترین نوع خشونت مرزی میان دو کشور محسوب می‌شود.

