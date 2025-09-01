حمله به یک مرکز اسلامی در کانادا

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ پلیس منطقه پیل در کانادا تحقیقات درباره یک حادثه اسلامهراسانه را آغاز کرده است؛ حادثهای که طی آن یک مرکز اسلامی در میسیساگا هدف تخریب قرار گرفت.
بر اساس تصاویر دوربینهای مداربسته، مردی با استفاده از اسکیتبورد خود شیشههای درب ورودی این مرکز را شکسته است.
به گفته «منهاج قرشی» رئیس این مرکز، فرد مظنون پیش از حادثه بارها از مقابل ساختمان عبور کرده و حتی با برخی افراد سلام و احوالپرسی داشته است.
وی افزود: این یک جرم ناشی از نفرت و اسلامهراسی است. پس از این حمله، جامعه مسلمان احساس ناامنی میکند و حتی شمار کودکانی که برای کلاسهای قرآن یا مدارس شبانه میآیند، کاهش یافته است.
پلیس پیل تأیید کرده است که به دلیل هدف قرار گرفتن یک مرکز اسلامی، دایر جرایم ناشی از نفرت پلیس این پرونده را بررسی میکند. سخنگوی پلیس توضیح داد که شناسایی افراد از طریق دوربین دشوار است و نیازمند بررسیهای گسترده میباشد. وی گفت: در حال حاضر اتهام اصلی، خرابکاری ناشی از نفرت است، اما نتایج تحقیقات میتواند منجر به اتهامات بیشتر شود.
پلیس همچنین اعلام کرده است که همزمان با افزایش جرایم ناشی از نفرت در منطقه، میزان همکاری شهروندان و گزارش این وقایع به پلیس نیز رو به افزایش است.
**************
