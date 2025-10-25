به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ گروهها و جریانهای فلسطینی روز جمعه اعلام کردند که در نشستی در قاهره توافق کردهاند تا اداره موقت نوار غزه به کمیتهای از تکنوکراتهای بومی این منطقه واگذار شود.
این تصمیم در بیانیهای مشترک که توسط جنبش حماس در کانال تلگرام منتشر شد، اعلام گردید. در این بیانیه آمده است که در نشست روز پنجشنبه، توافق شد تا نشستی ملی فوری با حضور تمامی گروهها و جریانهای فلسطینی برگزار شود تا راهبرد جامع ملی تدوین، و نقش سازمان آزادیبخش فلسطین به عنوان نماینده قانونی و یگانه ملت فلسطین تقویت گردد.
این توافق پس از سلسله دیدارهای دوجانبه میان گروههای فلسطینی در قاهره حاصل شد؛ از جمله دیدار میان فتح و حماس. همزمان، دستگاه اطلاعات عمومی مصر نیز جلساتی جداگانه با هیئتهای گروهها برگزار کرد تا مقدمات نشست گستردهای فراهم شود که هدف آن توافق بر سر مرحله دوم آتشبس و نحوه اداره نوار غزه است.
منابع مختلف گزارش دادهاند که این دیدارها با هدف رسیدن به تفاهماتی درباره وضعیت داخلی، پایان اختلافات، و تعیین سازوکار اداره غزه در آینده انجام شدهاند. این توافقات قرار است در نشست ملی گستردهای که بهزودی در قاهره برگزار میشود، نهایی شوند.
شبکه «القاهرة الإخباریة» که به محافل تصمیمگیری مصر نزدیک است، گزارش داد که دیدار فتح و حماس با هدف بررسی وضعیت ملی و برنامهریزی برای دوران پس از جنگ غزه انجام شده است.
در این دیدار، هیئت رهبری فلسطین و جنبش فتح به نمایندگی از حسین الشیخ (معاون رئیس تشکیلات خودگردان) و ماجد فرج (رئیس دستگاه اطلاعات فلسطین) حضور داشتند. این هیئت با طرحی برای اداره غزه، تشکیل کمیتهای اداری تحت نظارت مستقیم دولت فلسطین، و برنامهای برای بازسازی و امدادرسانی وارد گفتگوها شد.
حسام بدران، عضو دفتر سیاسی حماس، در گفتوگویی با وبسایت این جنبش اعلام کرد: «ما دیدارهای دوجانبه و گروهی با تمامی جریانها داشتیم و همه بر اجرای توافق با هدف خدمت به ملت فلسطین، بهویژه در غزه، اتفاق نظر دارند.»
او افزود که این نشستها نخستین دیدارها پس از توافق شرمالشیخ بودهاند و هدف آنها تدوین گامهای عملی برای مرحله بعدی است.
بدران تأکید کرد که حضور گسترده گروههای اصلی فلسطینی و حمایت مستمر مصر از روند آشتی و گفتوگوی ملی، ویژگی بارز این دور از مذاکرات است.
وی همچنین گفت که هیئت حماس در قاهره پیگیر اجرای بندهای توافق شرمالشیخ است و بر جدیت این جنبش و دیگر گروهها در پیشبرد آن تأکید دارد.
او خاطرنشان کرد که توافق شرمالشیخ حاصل گفتوگوهای طولانی میان گروههای فلسطینی بوده و تمامی بیانیههای صادرشده از سوی آنها بر وحدت موضع و رویکرد مشترک تأکید داشتهاند.
بدران گفت: «هدف اصلی توافق شرمالشیخ توقف جنگ و کشتار علیه ملت فلسطین است و ما مصمم هستیم تا هیچ عاملی باعث بازگشت به وضعیت پیشین نشود.»
شایان ذکر است که حسن رشاد، رئیس دستگاه اطلاعات مصر، با هیئتهای فتح، حماس، جهاد اسلامی، جبهههای مردمی و دموکراتیک، فرماندهی کل جبهه مردمی، کمیتههای مقاومت مردمی و ابتکار فلسطینی دیدار کرده است.
تمرکز این دیدارها بر بررسی چشمانداز توافق ملی فلسطینی در مرحله آینده و همچنین تثبیت آتشبسی بوده که اخیراً حاصل شده و به جنگ اسرائیل علیه نوار غزه پایان داده است.
