عبدالفتاح البرهان: خروج ارتش سودان از فاشر برای جلوگیری از ویرانی بود

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ در پی اعلام کنترل کامل شهر الفاشر توسط نیروهای واکنش سریع، «عبدالفتاح البرهان» رئیس شورای حاکمیتی سودان، در سخنانی تلویزیونی اعلام کرد که تصمیم ارتش برای خروج از این شهر به دلیل جلوگیری از ویرانی گسترده و قتل‌های هدفمند غیرنظامیان اتخاذ شده است.

البرهان تأکید کرد که رهبری نظامی در الفاشر، از جمله کمیته امنیتی، خروج از شهر را ضروری دانستند تا از تلفات بیشتر در میان ساکنان جلوگیری شود.

وی افزود: «آنچه در الفاشر رخ داد، بخشی از عملیات نظامی تحمیلی بر ملت سودان است. نیروهای مسلح توانایی تغییر معادله و پیروزی‌های پیاپی را دارند، زیرا از حمایت مردمی برخوردارند».

البرهان وعده داد که ارتش و نیروهای مقاومت مردمی برای بازپس‌گیری هر وجب از خاک کشور به نبرد ادامه خواهند داد و گفت: «ما مصمم به پاکسازی کشور از مزدوران هستیم و انتقام همه شهدا و مردم الفاشر را خواهیم گرفت».

با سقوط الفاشر، آخرین پایگاه ارتش در منطقه دارفور، شرق کشور تحت کنترل ارتش باقی مانده، در حالی که غرب در اختیار نیروهای واکنش سریع قرار دارد.

طبق گزارش خبرگزاری «رویترز»، نبردهای اخیر در الفاشر ممکن است به تقسیم جغرافیایی پایدار کشور میان جناح‌های نظامی منجر شود.

پیشروی نیروهای واکنش سریع نگرانی‌هایی را درباره اقدامات انتقام‌جویانه علیه حدود ۲۵۰ هزار نفر باقی‌مانده در الفاشر و تشدید درگیری‌ها در سایر مناطق سودان برانگیخته است.

«مسعد بولس»، مشاور رئیس‌جمهور آمریکا در امور عربی و آفریقایی، هشدار داد که کنترل کامل دارفور توسط نیروهای واکنش سریع می‌تواند پیامدهای نگران‌کننده‌ای در زمینه تقسیم کشور داشته باشد. تحلیلگران معتقدند که نیروهای واکنش سریع ممکن است از این دستاورد برای بازپس‌گیری مناطق دیگر سودان بهره‌برداری کنند.

«آلان بوسول» از گروه بحران‌های بین‌المللی گفت: «هیچ نشانه‌ای وجود ندارد که رهبری نیروهای واکنش سریع تنها به غرب سودان رضایت داده باشند. از این رو، تا زمانی که منابع کافی دریافت کنند، به نظر می‌رسد که به تشدید جنگ ادامه خواهند داد».

این تحولات نشان‌دهنده مرحله‌ای حساس در جنگ داخلی سودان است که از بیش از دو سال پیش میان ارتش و نیروهای واکنش سریع آغاز شده و اکنون با سقوط الفاشر وارد مرحله‌ای جدید و نگران‌کننده شده است.

