حکومت جولانی خبر ساخت پایگاه نظامی آمریکا در دمشق را تکذیب کرد

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ وزارت خارجه حکومت جولانی مدعی شد که هیچگونه صحتی در گزارش منتشرشده از سوی خبرگزاری رویترز دربارهی ایجاد پایگاه نظامی جدید آمریکا در شهر دمشق پایتخت سوریه، وجود ندارد.
براساس گزارش خبرگزاری رسمی سوریه (سانا)، یک منبع در وزارت خارجه حکومت جولانی اظهار داشت: در مرحلهی کنونی، شاهد تغییر رویکرد ایالات متحده آمریکا از جمله تغییر به سمت تعامل مستقیم با دولت مرکزی سوریه، حمایت از تلاشها برای وحدت کشور و رد هرگونه فراخوانی برای تجزیه هستیم.
این منبع افزود که روند انتقال همکاریها و تفاهمهایی که پیشتر بهصورت اضطراری با نهادهای موقت برقرار شده بود، اکنون به دمشق در چارچوبی از هماهنگی سیاسی، نظامی و اقتصادی مشترک در حال انجام است.
وی تأکید کرد که سوریه در دورهی جدید خود با ثبات و اطمینان در مسیر تحکیم ثبات داخلی و گسترش همکاریهایی مبتنی بر حاکمیت ملی و احترام متقابل گام برمیدارد.
این اظهارات پس از آن مطرح شد که خبرگزاری رویترز به نقل از مقامهایی آمریکایی گزارش داد که ایالات متحده آمریکا درصدد است تا با ایجاد حضوری نظامی در یک پایگاه هوایی در دمشق، زمینهی توافق امنیتی پیشنهادی واشنگتن میان سوریه و اسرائیل را فراهم کند.
این خبر در حالی منتشر شده که تنها چند روز تا دیدار رسمی دونالد ترامپ رئیسجمهور آمریکا و احمد الشرع ملقب به ابومحمد جولانی رئیس دولت موقت سوریه در کاخ سفید باقی مانده است؛ دیداری که قرار است روز دوشنبه آینده انجام شود.
