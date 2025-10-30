ایجاد مرکز ایست و بازرسی جدید از سوی نیروهای اسرائیلی در غرب قنیطره

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ نیروهای اشغالگر اسرائیلی با پنج خودروی نظامی وارد منطقه بئر عجم در حومه غربی استان قنیطره سوریه شدند و اقدام به ایجاد یک مرکز ایست و بازرسی برای کنترل و تفتیش عبور و مرور شهروندان کردند.
این اقدام در حالی صورت گرفت که ساکنان محلی نسبت به افزایش تحرکات نظامی اسرائیل در منطقه ابراز نگرانی کردهاند.
بر اساس گزارش دیدهبان حقوق بشر سوریه، نیروهای اسرائیلی عملیات حفاری و احداث مسیر جدیدی را در نزدیکی پایگاههای وابسته به سازمان ملل در خیابان اصلی شهر بئر عجم واقع در حومه مرکزی قنیطره و نزدیک خط آتشبس انجام دادهاند.
این اقدامات بخشی از فعالیتهای نظامی روزانه اسرائیل در منطقه به شمار میرود و نگرانیها درباره تأثیر آن بر ثبات امنیتی در نزدیکی مناطق تحت نظارت بینالمللی را افزایش داده است.
