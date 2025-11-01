به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ شیخ اشرف عبدالجواد، از علمای برجسته الازهر، در واکنش به برخی دیدگاه‌ها مبنی بر حرمت شرعی نگهداری یا بازدید از آثار باستانی، تأکید کرد که اسلام از این افکار مبرا است و فتوحات اسلامی هرگز به دنبال تخریب یا محو آثار تاریخی نبودند، بلکه ارزش فرهنگی و تاریخی آن‌ها را درک می‌کردند.

این عالم دینی در برنامه تلویزیونی «علامت پرسش»، توضیح داد که اسلام برای مقابله با پرستش بت‌ها آمده است. او یادآور شد که پیامبر اسلام(ص) هنگام ورود به مکه، بت‌هایی را که مورد پرستش بودند، نابود کرد اما دین اسلام هرگز هنر یا نشانه‌های تاریخی را تحریم نکرده است.

شیخ عبدالجواد با اشاره به اینکه مجسمه‌ها و آثار باستانی در عصر حاضر هیچ ارتباطی با عبادت ندارند، گفت: «این آثار نماد تمدن و هویت انسانی هستند».

او افزود: «وقتی انسان مجسمه فرعون یا اثر تاریخی را می‌بیند، از نبوغ طراحی و دقت هنری تمدن مصر باستان شگفت‌زده می‌شود؛ این تحسینِ دستاورد است، نه پرستش سازنده‌اش».

او تصریح کرد: «کسی که می‌گوید مجسمه‌ها شرک هستند، معنای تمدن را نمی‌فهمد. وقتی ما یک معبد یا مجسمه را می‌بینیم، در واقع با عقل و خلاقیت انسان مصری قدیم مواجه می‌شویم، نه با چیزی برای پرستش».

این عالم الازهر تأکید کرد که اسلام دین علم، تفکر و تأمل است و خداوند انسان را به نگاه کردن به آثار گذشتگان و عبرت گرفتن از آن‌ها دعوت کرده است.

او به آیه‌ای از قرآن اشاره کرد که «قُلْ سِیرُوا فِی الْأَرْضِ فَانْظُرُوا کَیْفَ کَانَ عَاقِبَةُ الَّذِینَ مِنْ قَبْلُ» و افزود: «مطالعه تاریخ و تمدن‌های گذشته، ایمان انسان را به عظمت خالق و قدرت الهام‌بخشی او افزایش می‌دهد».

شیخ عبدالجواد در پایان سخنانش تأکید کرد که هر مصری باید به تمدن ۷۰۰۰ ساله خود افتخار کند. او گفت: «حفظ آثار باستانی و توجه به تاریخ فراعنه، به معنای عبادت بت‌ها نیست، بلکه تقدیر از دستاوردهای نیاکان است».

او افزود: «این آثار، گواهی بر نبوغ مصری‌های باستان است و منبع افتخار برای هر مصری. لذا هیچ تضادی میان دین و تمدن وجود ندارد، چرا که اسلام یک تمدن انسانی والا و متعالی است».

