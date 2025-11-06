جشن در هند به مناسبت پیروزی زهران ممدانی در انتخابات شهرداری نیویورک

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ کاربران هندی در شبکه‌های اجتماعی روز چهارشنبه با شور و هیجان از پیروزی زهران ممدانی در انتخابات شهرداری نیویورک استقبال کردند.

این واکنش‌ها پس از آن شدت گرفت که ممدانی در سخنرانی پیروزی خود از والدین هندی‌تبارش قدردانی کرد و عباراتی از سخنرانی تاریخی جواهر لعل نهرو، نخستین نخست‌وزیر هند، را به کار برد. او همچنین راهپیمایی پیروزی‌اش را به جشنی خیابانی با حال‌وهوای بالیوودی تبدیل کرد.

«ویکرام نایر» دایی زهران ممدانی، در گفت‌وگو با خبرگزاری آسوشیتدپرس گفت: «ما به او افتخار می‌کنیم. کار فوق‌العاده‌ای انجام داده است.»

او افزود که خانواده و دوستان بسیاری خواستار برگزاری جشن برای این موفقیت شده‌اند و گفت: «به‌زودی برای آن برنامه‌ریزی خواهیم کرد» و ابراز امیدواری کرد که ممدانی نیز در این جشن خانوادگی شرکت کند.

گفتنی است ممدانی در راهپیمایی پیروزی که سه‌شنبه شب برگزار شد، خطاب به هوادارانش سخنانی ایراد کرد که الهام‌گرفته از نطق معروف «قرار با سرنوشت» جواهر لعل نهرو در شب استقلال هند در سال ۱۹۴۷ بود.

