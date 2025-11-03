حمله دوباره ترامپ به زهران ممدانی در آستانه انتخابات شهرداری نیویورک

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ «دونالد ترامپ» رئیسجمهور ایالات متحده، روز دوشنبه در یک مصاحبه تلویزیونی بار دیگر به «زهران ممدانی» نامزد دموکرات برای سمت شهردار نیویورک، حمله کرد و او را «کمونیست» خواند.
ترامپ در این گفتوگو اظهار داشت: «زهران ممدانی یک کمونیست است و حتی از اندیشه سوسیالیستی هم فاصله دارد». این اظهارات در ادامه حملات لفظی مکرر ترامپ به ممدانی مطرح شد؛ حملاتی که شامل تهدید به قطع بودجه فدرال شهر نیویورک در صورت پیروزی ممدانی در انتخابات نیز بوده است.
زهران ممدانی، که در حال حاضر پیشتاز نظرسنجیهاست، اخیراً با انتشار ویدئویی به زبان عربی خطاب به ساکنان عربزبان نیویورک، موج حملات ترامپ و جمهوریخواهان را به چالش کشید. او در این پیام با لهجهای شامی گفت: «سلام، من زهران ممدانی هستم و برای سمت شهردار نیویورک نامزد شدهام».
طبق نظرسنجی دانشگاه کوینیپیاک، ممدانی با کسب ۴۳ درصد آرا در مقابل ۳۳ درصد، در مقابل اندرو کومو، رقیب دموکرات خود، در موقعیتی برتر قرار دارد. این پیشتازی نشاندهنده تغییری چشمگیر در فضای سیاسی نیویورک است.
ممدانی روز یکشنبه از رأیدهندگان خواست تا در انتخابات پیشرو که قرار است در ۴ نوامبر برگزار شود، به صورت زودهنگام رأی دهند و از او حمایت کنند. او وعده داد که در صورت پیروزی، اصلاحات گستردهای را در مدیریت شهری نیویورک اجرا خواهد کرد.
