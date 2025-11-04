به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ زهران ممدانی، نامزد دموکرات انتخابات شهرداری نیویورک، اعلام کرد که «دونالد ترامپ» رئیسجمهور ایالات متحده، و «ایلان ماسک» میلیاردر مشهور، از «اندرو کومو» حمایت میکنند زیرا معتقدند او عروسک آنها در اداره شهر خواهد بود.
این نامزد پیشتاز در نظرسنجیها در گفتوگو با شبکه CNN افزود: «مردم نیویورک نمیخواهند کسی را در شهرداری ببینند که بازتابدهنده برنامههای ترامپ باشد.»
ترامپ پیشتر در شبکه اجتماعی خود، «تروث سوشال»، تهدید کرده بود که در صورت پیروزی ممدانی، بودجه فدرال نیویورک را به کمتر از «حداقل ممکن» کاهش خواهد داد.
ممدانی در واکنش به این تهدید گفت: «ما، برخلاف ترامپ، بحران واقعی طبقه کارگر نیویورک یعنی گرانی معیشت را شناسایی کردهایم و برای حل آن برنامه داریم. این همان تضادی است که او نمیتواند تحمل کند.»
او همچنین با اشاره به هزینه ۳۰۰ میلیون دلاری برای بازسازی سالن رقص کاخ سفید گفت: «این مبلغی است که میتواند مزایای برنامه کمک تغذیهای را برای ۱۰۰ هزار نیویورکی تأمین کند، اما در عوض، ترامپ تلاش میکند خرید مواد غذایی را برای مردم سراسر کشور دشوارتر کند.»
ممدانی تأکید کرد که نیویورک شایسته دریافت بودجهای است که ترامپ تهدید به قطع آن کرده و افزود: «ترامپ حق ندارد تصمیم بگیرد کدام شهر یا ایالت چه مقدار بودجه دریافت کند. این پولی است که ما برای آن خواهیم جنگید.»
در پاسخ به پرسشی درباره حمایت ایلان ماسک از کومو، ممدانی گفت: «ترامپ و ماسک کومو را انتخاب کردهاند چون میدانند او همان عروسکی خواهد بود که آنها در نیویورک میخواهند.»
