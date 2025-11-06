به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ نتایج یک نظرسنجی پس از انتخابات شهرداری نیویورک نشان داد که ۶۶ درصد از رأیدهندگان یهودی به رقبای زهران ممدانی رأی دادهاند؛ با این حال، ممدانی موفق شد با کسب ۵۰.۴ درصد آرا در انتخابات پیروز شود و به عنوان اولین مسلمان در تاریخ، به مقام شهرداری بزرگترین شهر آمریکا برسد.
بر اساس نظرسنجی شبکه CNN که با مشارکت ۴۷۴۴ رأیدهنده انجام شد، ۶۳ درصد از یهودیان به اندرو کومو، نامزد مستقل و فرماندار سابق ایالت نیویورک، رأی دادند. تنها ۳۳ درصد از یهودیان از ممدانی حمایت کردند و ۳ درصد نیز به کورتیس اسلیوا، نامزد حزب جمهوریخواه، رأی دادند.
در میان سایر گروههای مذهبی، ممدانی حمایت ۳۳ درصدی از کاتولیکها، ۴۲ درصدی از پروتستانها و سایر مسیحیان و ۷۰ درصدی از پیروان ادیان دیگر را به دست آورد. همچنین، در تقسیمبندی سنی، ۷۸ درصد از رأیدهندگان ۱۸ تا ۲۹ ساله به ممدانی رأی دادند، در حالی که ۵۶ درصد از افراد بالای ۶۵ سال از کومو حمایت کردند.
طبق اعلام اولیه خبرگزاری آسوشیتدپرس، ممدانی با اختلاف حدود ۹ درصد از کومو پیشی گرفت. کومو موفق به کسب ۴۱.۶ درصد آرا شد و اسلیوا نیز ۷.۲ درصد رأی آورد.
جمعیت شهر نیویورک حدود ۸.۵ میلیون نفر است که بیش از ۹۵۰ هزار نفر از آنان یهودی هستند.
زهران ممدانی، که ۳۴ سال دارد و اصالتاً اهل اوگاندا و جنوب آسیاست، در سخنرانی پیروزی خود گفت: «من مسلمانم، من یک سوسیالیست دموکرات هستم، و بابت هیچکدام از اینها عذرخواهی نمیکنم.» او پیشتر اعلام کرده بود که در صورت ورود بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل، به نیویورک ـ محل استقرار سازمان ملل ـ خواستار بازداشت وی خواهد شد.
در نوامبر ۲۰۲۴، دادگاه کیفری بینالمللی حکم بازداشت نتانیاهو را به اتهام ارتکاب جنایات جنگی و جنایت علیه بشریت در غزه صادر کرد. ممدانی از حمایت گستردهای برخوردار است، از جمله یهودیانی که با سیاستهای اسرائیل و اقدامات نظامی آن در غزه مخالفاند؛ اقداماتی که طی دو سال گذشته منجر به شهادت بیش از ۶۸ هزار فلسطینی و مجروحیت بیش از ۱۷۰ هزار نفر شده است، که بیشتر آنان کودکان و زنان بودهاند.
................................
پایان پیام/ 167
نظر شما