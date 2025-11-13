بدر عبدالعاطی: تقسیم سودان، خط قرمز مصر است

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ مصر با هشدار نسبت به هرگونه تعرض به مرزهای خود، تأکید کرد که تقسیم سودان برای قاهره «خط قرمز» محسوب می‌شود و اجازه نخواهد داد امنیت ملی‌اش تحت هیچ شرایطی تهدید شود.

بدر عبدالعاطی، وزیر امور خارجه مصر، شامگاه چهارشنبه در گفت‌وگو با رسانه‌ها اعلام کرد: «حفاظت از مرزهای مصر یک امر مقدس است و هیچ طرفی اجازه ندارد به آن تعرض کند. هرگونه تهدید علیه امنیت ملی مصر با پاسخ قاطع و روشن مواجه خواهد شد.»

وی با اشاره به توان کامل ارتش مصر در دفاع از مرزها، افزود: «ارتش مصر توانایی کامل برای صیانت از مرزهای کشور را دارد و هیچ‌کس اجازه ندارد با آن بازی کند.»

در خصوص تحولات داخلی سودان، عبدالعاطی حمایت کامل مصر از نهادهای قانونی این کشور، به‌ویژه ارتش ملی را اعلام کرد و آن را «تنها ضامن وحدت سودان» دانست. وی با تأکید بر مخالفت قاهره با وجود هرگونه گروه‌های موازی یا شبه‌نظامی خارج از چارچوب دولت، گفت: «چنین ساختارهایی زمینه‌ساز تجزیه سودان هستند و مصر هرگز آن را نمی‌پذیرد.»

وزیر خارجه مصر همچنین رابطه میان دو کشور را «ارتباطی ناگسستنی» توصیف کرد و افزود: «مردم مصر و سودان، یک ملت در دو کشور هستند. آنچه امروز در سودان رخ می‌دهد، نابودی برنامه‌ریزی‌شده ظرفیت‌های ملت سودان است.»

عبدالعاطی در ادامه به «اعلامیه چهارگانه» اشاره کرد که در ۱۲ سپتامبر با مشارکت مصر، عربستان سعودی، امارات و آمریکا منتشر شد و آن را نقشه راهی برای نجات سودان دانست. این اعلامیه بر سه محور اصلی تأکید دارد:

- گشایش گذرگاه‌های انسانی؛

- تضمین ارسال کمک‌های پزشکی و غذایی؛

- تسهیل ورود تیم‌های امدادی بین‌المللی از طریق تسهیلات ویزا و اقامت.

وی با رد راه‌حل نظامی برای بحران سودان، خواستار حرکت همه طرف‌ها به‌سوی راه‌حل سیاسی فراگیر شد. او همچنین خواستار توقف ارسال سلاح به سودان از طریق کشورهای همسایه شد و دخالت‌های خارجی را «ریشه اصلی فاجعه سودان» خواند.

در پایان، عبدالعاطی ابراز امیدواری کرد که تلاش‌های آمریکا برای اعمال آتش‌بس فوری در سودان به نتیجه برسد و مانند برخی پرونده‌های منطقه‌ای دیگر، دستاورد ملموسی به همراه داشته باشد.

