انتخابات عراق | ائتلاف‌ محلی استان کربلا، «فهرست انتخاباتی اشراقه کانون»

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ در روز سه‌شنبه ۲۰ آبان‌ماه برابر با ۱۱ نوامبر، انتخابات پارلمانی عراق برگزار خواهد شد. به همین مناسبت، به معرفی لیست‌های انتخاباتی پرداخته می‌شود. در هشتمین قسمت، به ائتلاف «اشراقه کانون» می‌پردازیم.

مهم‌ترین ویژگی این لیست در این است که دارای ساختار یکپارچه و غیرائتلافی می‌باشند. به علت بافت بومی و محلی آن‌ است.

ائتلاف اشراقه کانون

پایگاه اصلی اشراقه کانون را در استان«کربلا» می‌باشد.

منابع غیررسمی، این ائتلاف را برآمده از اراده «سید احمد صافی» می‌دانند که متولی شرعی آستان مقدس حضرت عباسی است.

اشراقه کانون در سال ۲۰۲۱، ابتدا ۶ نماینده را وارد پارلمان کرد و در ادامه - با استعفای صدری‌ها - شمار نمایندگان عضو این فراکسیون افزایش یافت.

اشراقه بر حفظ مرزبندی خود با اطار تأکید بسیار پررنگی دارد. آن‌ها حساسیت دارند که مبادا در شمار احزاب نزدیک به ایران و گروه‌های مقاومت قرار بگیرند. از این حیث، نسبت آنان با احزاب کلاسیک شیعه را می‌توان به نسبت میان «حشد عتبات» با «گروه‌های مقاومت» تشبیه کرد.

در صورتی که اشراقه بتواند در انتخابات آتی فراتر از کربلا هم موفقیت به دست آورد و در استان‌های بابل، قادسیه، ذی‌قار و خصوصا نجف کرسی‌هایی را به دست آورد، جایگاهش در معادلات سیاسی عراق تثبیت خواهد شد.

تثبیت موقعیت اشراقه در فضای سیاسی عراق، رویداد مهمی از نظر اجتماعی و فکری محسوب می‌شود. این‌که یک جریان کاملا سنتی و حوزوی به مرحله‌ای برسد که یک حزب سیاسی را نمایندگی کرده و همزمان با اسلام سیاسی برآمده از تجربه الدعوه، ایران و... مرزبندی کند، رویدادی است که می‌تواند در آینده فضای سیاسی عراق را تحت تأثیر قرار دهد.

البته قرائن نشان می‌دهد که اشراقه در جلب نظر مثبت مرجعیت اعلای شیعیان ناکام مانده است. به همین علت، سید احمد صافی به صورت علنی و پررنگ در حمایت از این لیست وارد میدان نشده است.

فراتر از آن، حاج میثم الزیدی فرمانده «فرقة العباس القتالیة» نیز هرگونه حمایت این گروه یا عتبه عباسیه از اشراقه و دیگر لیست‌های انتخاباتی را تکذیب کرده است.

منبع : کانال تحولات عراق

......

پایان پیام/