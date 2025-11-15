به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ روزنامه نیویورک تایمز روز جمعه به نقل از دو منبع آگاه گزارش داد که «استیو ویتکاف» فرستاده ویژه آمریکا قصد دارد بهزودی با «خلیل الحیه» از رهبران ارشد و مذاکرهکنندگان اصلی جنبش مقاومت اسلامی فلسطین (حماس) دیدار کند.
به گفته این منابع، زمان دقیق این دیدار هنوز مشخص نشده و احتمال تغییر در برنامهها وجود دارد.
انتظار میرود محور اصلی گفتوگوها، بررسی وضعیت آتشبس شکننده در نوار غزه باشد؛ آتشبسی که در ماه اکتبر گذشته برقرار شد.
این دیدار، بنا بر گزارش نیویورک تایمز، نشاندهنده تلاش آمریکا برای حفظ کانال ارتباطی مستقیم با جنبش حماس است.
ویتکاف پیشتر نیز در مصر با خلیل الحیه دیدار کرده بود؛ نشستی که با حضور «جرد کوشنر» داماد رئیسجمهور ترامپ و در چارچوب آمادهسازی توافق آتشبس برگزار شد.
