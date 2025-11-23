بیانیه حماس: حمله رژیم صهیونیستی به بیروت، تجاوزی بزدلانه است/ مقاومت فلسطین همبستگی خود با لبنان را اعلام کرد

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ جنبش مقاومت اسلامی فلسطین (حماس) شامگاه یکشنبه با انتشار بیانیهای، حمله رژیم صهیونیستی به ضاحیه جنوبی بیروت را محکوم کرد.
در این بیانیه تأکید شده است که این اقدام رژیم اشغالگر، تجاوزی بزدلانه و نقض آشکار حاکمیت لبنان است که هدف آن کشاندن لبنان و منطقه به رویاروییای است که تنها در خدمت منافع اشغالگر خواهد بود.
حماس افزود: هدف قرار دادن یک منطقه پرجمعیت در روز روشن، نشاندهنده ماهیت تروریسم سازمانیافتهای است که رژیم اشغالگر و سران جنایتکار آن به کار میبرند. این اقدام تلاشی برای تحمیل معادلات جدید و اعمال فشار بر نیروهای مقاومت است.
همبستگی با لبنان
این جنبش ضمن ابراز همبستگی کامل با لبنان و حق مشروع آن در دفاع از سرزمین و مردمش، تأکید کرد که خون شهدا وحدت لبنانیها را در برابر تلاشهای سلطهجویانه آمریکا و رژیم صهیونیستی تقویت خواهد کرد.
حماس در پایان بیانیه خود، ضمن تسلیت به خانوادههای شهدا و آرزوی شفای عاجل برای مجروحان، بار دیگر تأکید کرد که اراده مقاومت قویتر از تمامی اشکال تجاوز باقی خواهد ماند.
جزئیات حمله رژیم صهیونیستی
رژیم صهیونیستی عصر امروز یکشنبه با نقض آتشبس با لبنان، به ساختمانی در حومه بیروت حمله کرد که در نتیجه آن پنج نفر شهید و ۲۸ تن زخمی شدند. بنا به ادعای تلآویو، علی الطبطبایی از فرماندهان ارشد حزبالله نیز در این حمله به شهادت رسیده است.
