به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ مراسم پایانی سوگواری ایام فاطمیه دوم روز دوشنبه سوم آذر ۱۴۰۴ در دفتر مرکزی آیتالله فاضلی بهسودی در قم با حضور علما، طلاب و مهاجرین افغانستانی برگزار شد.
این مراسم در شرایطی برگزار میشود که در افغانستان، محدودیتهای طالبان بر حجاب و حضور اجتماعی زنان به مرحلهای بیسابقه رسیده و نگرانیهای گستردهای میان جامعه شیعی و زنان افغانستان ایجاد کرده است.
در این محفل، حجتالاسلام والمسلمین رحیمی به عنوان سخنران، چنین به نطر میرسد که با اشاره به وضعیت امروز زنان افغانستان، سیره حضرت زهرا(س) را «الگوی کامل و عقلانی حجاب و عفاف» دانست.
همچنین لازم به ذکر است که حجاب اسلامی نه ابزار فشار سیاسی، بلکه با توجه به سخنان سخنران این مجلس «تکلیف الهی و ریشه در کرامت انسان» دارد.
او افزود: «عفاف ریشه است و حجاب میوه؛ این دو زمانی معنا پیدا میکنند که همراه با حرمت، وقار و حضور مسئولانه اجتماعی باشند.»
آیین با قرائت قرآن، ذکر مصیبت و دعا برای بهبود اوضاع مسلمانان و امنیت زنان در جوامع اسلامی، بهویژه افغانستان، و سپس نماز جماعت به امامت آیتالله فاضلی بهسودی پایان یافت.
.............
پایان پیام/
نظر شما