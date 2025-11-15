سازمان ملل: سرنوشت هزاران نفر از فراریان الفاشر نامعلوم است

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد روز جمعه اعلام کرد که ده‌ها هزار نفر از آوارگان سودانی که از شهر الفاشر گریخته‌اند، همچنان مفقود هستند؛ موضوعی که نگرانی‌های جدی درباره امنیت آنان را برانگیخته است، به‌ویژه پس از گزارش‌هایی مبنی بر وقوع تجاوز، قتل و دیگر نقض‌های حقوق بشری علیه فراریان.

شهر الفاشر که با بحران قحطی شدید روبه‌رو بود، آخرین پایگاه ارتش سودان در ایالت دارفور غرب کشور محسوب می‌شد؛ اما پس از محاصره‌ای ۱۸ ماهه، در تاریخ ۲۶ اکتبر به دست نیروهای شبه‌نظامی واکنش سریع سقوط کرد.

شاهدان فراری از شهر گزارش داده‌اند که غیرنظامیان در خیابان‌ها هدف تیراندازی قرار گرفته و حتی با حملات پهپادی مواجه شده‌اند. گزارش‌های میدانی از دارفور نیز نشان می‌دهد که زنان ناچار شده‌اند برای زنده ماندن برگ‌های درختان و میوه‌های وحشی را جمع‌آوری کرده و با جوشاندن آن‌ها سوپ تهیه کنند.

جاکلین ویلما بارلیفلیت، رئیس دفتر فرعی کمیساریای عالی پناهندگان در پورت سودان، اعلام کرد که از زمان سقوط شهر تاکنون حدود ۱۰۰ هزار نفر از الفاشر گریخته‌اند، اما تنها نزدیک به ۱۰ هزار نفر در مراکز پذیرش مانند شهر «طویله» ثبت شده‌اند.

وی در نشست خبری در ژنو گفت: «تعداد زیادی از افراد در جایی گرفتار شده‌اند و به دلیل خطرات موجود یا ترس از بازگرداندن به الفاشر، یا به دلیل ضعف شدید جسمانی، قادر به ادامه مسیر نیستند.»

بارلیفلیت افزود که مسیرهای فرار طولانی‌تر و خطرناک‌تر شده است، زیرا مردم برای اجتناب از ایست‌های بازرسی نیروهای مسلح، راه‌های ناشناخته را انتخاب می‌کنند. برخی از آوارگان حتی تا هزار کیلومتر راه پیموده‌اند تا به شهر «الدبه» در ایالت شمالی برسند.

هنوز شمار دقیق کسانی که در الفاشر باقی مانده‌اند مشخص نیست. منابع محلی به کمیساریا گفته‌اند که هزاران نفر یا از خروج منع شده‌اند یا توان و امکانات لازم برای فرار ندارند.

در همین حال، درگیری میان نیروهای واکنش سریع و ارتش سودان به منطقه «کردفان» کشیده شده است؛ منطقه‌ای که میان پایگاه‌های واکنش سریع در غرب دارفور و ایالت‌های تحت کنترل ارتش در شرق سودان قرار دارد.

