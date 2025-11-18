به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ دولت سودان بار دیگر مخالفت خود را با ورود هیأت بین‌المللی حقیقت‌یاب به شهر الفاشر در ایالت شمال دارفور اعلام کرد و تأکید نمود که بررسی رویدادها و نقض‌های مرتبط با آن صرفاً در صلاحیت نهادهای قضایی ملی باقی خواهد ماند.

عبدالله درف، وزیر دادگستری سودان، در گفت‌وگو با پایگاه خبری «المحقق» تصریح کرد که خارطوم به‌طور آشکار انتقال پرونده نقض‌های منتسب به نیروهای واکنش سریع یا دیگر طرف‌ها به کمیته‌های بین‌المللی را رد می‌کند و این اقدام را دخالت در امور داخلی کشور می‌داند.

وی افزود: سودان توانایی حقوقی و فنی لازم برای انجام تحقیقات مستقل و شفاف درباره وقایع الفاشر را دارد و نهادهای قضایی ملی این پرونده را در چارچوب قانونی داخلی پیگیری می‌کنند تا ضمن تضمین پاسخگویی، خدشه‌ای به حاکمیت ملی وارد نشود.

این موضع در شرایطی اتخاذ شده که درخواست‌های بین‌المللی برای تشکیل سازوکاری بی‌طرف به‌منظور تحقیق درباره نقض‌های جدی در منطقه افزایش یافته است؛ نقض‌هایی که در پی درگیری‌های مداوم میان ارتش سودان و نیروهای واکنش سریع رخ داده و به کشته شدن غیرنظامیان و موج گسترده آوارگی منجر شده است.

گزارش‌های سازمان ملل و نهادهای حقوق بشری پیش‌تر خواستار ورود کمیته‌ای مستقل به الفاشر برای حقیقت‌یابی و جمع‌آوری مدارک درباره جرایم ادعایی شده بودند، اما دولت سودان تأکید دارد که تحقیقات باید در چارچوب قضایی ملی باقی بماند تا از سیاسی شدن پرونده یا بهره‌برداری از آن در فشارهای خارجی جلوگیری شود.

