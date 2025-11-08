به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ شورای ایلینگ با پیوستن به شماری از شوراهای محلی لندن از جمله بارنت و هرینگی، ماه آگاهی از اسلام‌هراسی (IAM) را در نوامبر امسال با تأکید بر مقابله با نفرت و تقویت همبستگی اجتماعی گرامی داشت.

این کارزار سالانه که از سال ۲۰۱۲ آغاز شده، با هدف افزایش آگاهی درباره اسلام‌هراسی و برجسته‌سازی نقش مثبت مسلمانان در جامعه بریتانیا برگزار می‌شود.

موضوع ملی امسال با عنوان «تغییر روایت» مردم و سازمان‌ها را به مقابله با کلیشه‌ها و اطلاعات نادرست درباره مسلمانان و بازنمایی واقعیت‌های زندگی آنان فرا می‌خواند. برگزارکنندگان این کارزار هدف خود را «ترویج درک متقابل، مقابله با تبعیض و ساختن جامعه‌ای عادلانه‌تر و فراگیرتر» عنوان کردند.

بر اساس آمار منتشرشده از سوی IAM، در سال منتهی به مارس ۲۰۲۵، ۴۴ درصد از جرائم ناشی از نفرت مذهبی در انگلیس و ولز علیه مسلمانان بوده که نسبت به سال قبل ۱۹ درصد افزایش نشان می‌دهد.

شورای ایلینگ اعلام کرد با رهبران دینی و اجتماعی همکاری می‌کند تا همبستگی و امنیت اجتماعی در منطقه تقویت شود.

جاسبر آناناد، عضو شورای ایلینگ، با اشاره به نقش مؤثر مسلمانان در شکل‌دهی فرهنگ محلی گفت: «این ماه نه‌تنها فرصتی برای افزایش آگاهی نسبت به تأثیر اسلام‌هراسی و تبعیض است، بلکه زمانی برای تجلیل از فرهنگ و ایمان غنی جوامع مسلمان و نقش آنان در استحکام منطقه ایلینگ محسوب می‌شود».

او افزود ایلینگ یکی از متنوع‌ترین مناطق کشور است و این تنوع بزرگ‌ترین نقطه قوت آن به شمار می‌آید.

گری مالکم، رهبر لیبرال‌دموکرات‌های ایلینگ نیز با ابراز نگرانی از افزایش جرائم ناشی از نفرت، بر تداوم همکاری با گروه‌های محلی برای کاهش تبعیض تأکید کرد.

شورای ایلینگ همچنین از تدوین راهبرد جدیدی برای مقابله با جرائم ناشی از نفرت خبر داد و از ساکنان خواست تا پیش از پایان مهلت ۳۱ دسامبر ۲۰۲۵ در مشاوره عمومی مربوط به این طرح شرکت کنند.

**************

پایان پیام/ 345