توهم نتانیاهو؛ ما قادر به رسیدن به هر نقطه از آسمان ایران هستیم!

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ الحدث در گزارشی می نویسد: اسرائیل در ادامه موج تهدیدهای خود علیه ایران، این بار از زبان بنیامین نتانیاهو مدعی شده که خلبانانش قادرند به «هر نقطه‌ای از آسمان ایران» دسترسی پیدا کنند؛ ادعایی که در رسانه‌های ایرانی بیشتر در چارچوب «جنگ روانی» و تلاش برای جبران ناکامی‌ها و بازدارندگی‌سازی تبلیغاتی تفسیر می‌شود.

هم‌زمان، تهران و واشنگتن از طریق میانجی پاکستانی در حال تبادل پیشنهادها اعلام شده‌اند؛ موضوعی که به باور تحلیلگران ایرانی، نشان می‌دهد رژیم صهیونیستی نگران هرگونه کاهش تنش مستقیم میان ایران و آمریکا است و با نمایش قدرت هوایی می‌کوشد خود را بازیگر تعیین‌کننده در معادلات منطقه جلوه دهد.

رسانه‌های ایرانی همچنین بر بُعد نظامی و اقتصادی خرید دو اسکادران جدید جنگنده‌های اف‑۳۵ و اف‑۱۵ توسط اسرائیل تأکید می‌کنند و آن را ادامه روند وابستگی راهبردی تل‌آویو به واشنگتن و صنایع تسلیحاتی غرب می‌دانند؛ آن هم در قالب قراردادهایی به ارزش ده‌ها میلیارد شکل در شرایط بحران داخلی و اعتراضات اجتماعی در سرزمین‌های اشغالی.

در این نگاه، تقویت ناوگان هوایی اسرائیل نه نشانه برتری مطلق، بلکه اعتراف غیرمستقیم به شکنندگی موقعیت امنیتی این رژیم در برابر محور مقاومت و تغییر موازنه قدرت منطقه‌ای است؛ موازنه‌ای که به‌گفته کارشناسان ایرانی، توان موشکی و پهپادی ایران و متحدانش، هرگونه ماجراجویی هوایی یک‌جانبه را برای تل‌آویو پرهزینه و پرریسک کرده است.

................

پایان پیام