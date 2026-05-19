به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ بر اساس نظرسنجی مشترک روزنامه نیویورکتایمز و دانشگاه سیهنا که با مشارکت هزار و ۵۰۷ رأیدهنده ثبتنامشده انجام شده، ۶۴ درصد شرکتکنندگان مخالف جنگ آمریکا علیه ایران بودند و تنها ۳۰ درصد حمایت کردند.
این نظرسنجی همچنین نشان میدهد ۵۷ درصد پاسخدهندگان مخالف ادامه کمکهای نظامی آمریکا به اسرائیل هستند و تنها ۳۷ درصد از ارسال این کمکها حمایت میکنند؛ موضوعی که از تغییر محسوس نگاه افکار عمومی آمریکا نسبت به سیاستهای واشنگتن در خاورمیانه حکایت دارد.
این در حالی است که در نوامبر ۲۰۲۳، یعنی حدود یک ماه پس از آغاز جنگ اسرائیل علیه غزه، نتایج نظرسنجی دانشگاه کوئینیپیاک نشان میداد بیش از ۵۱ درصد رأیدهندگان آمریکایی از ارسال کمک نظامی بیشتر به اسرائیل حمایت میکردند؛ آماری که اکنون کاهش چشمگیری یافته است.
...........
پایان پیام
نظر شما