به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ برای نخستین بار در تاریخ فنلاند، نمایندگان جوامع اسلامی این کشور در قالب یک مجمع مشترک گرد هم آمدند تا درباره مهم‌ترین مسائل دینی و اجتماعی مسلمانان گفت‌وگو کنند. این نشست طی روزهای ۱۶ و ۱۷ مه در شهر Turku برگزار شد و نمایندگانی از ۲۰ شهر مختلف فنلاند در آن حضور داشتند.

این گردهمایی به ابتکار شورای اسلامی فنلاند برگزار شد و موضوعاتی همچون آموزش دین اسلام در مدارس، برگزاری مشترک آیین‌های مذهبی به‌ویژه ماه رمضان، ذبح حلال.... در دستور کار آن قرار داشت. برگزارکنندگان هدف اصلی این نشست را هماهنگی بیشتر میان جوامع مسلمان و تقویت نقش آنان در جامعه فنلاند عنوان کردند.

یکی از شرکت‌کنندگان این نشست در گفت‌وگو با رسانه دولتی فنلاند اعلام کرد: «این نخستین بار است که همه ما مسلمانان فنلاند کنار هم جمع می‌شویم. می‌خواهیم درباره امنیت، رابطه‌مان با دولت و چگونگی ادغام در جامعه گفت‌وگو کنیم.» این اظهارات نشان‌دهنده تلاش مسلمانان فنلاند برای ایجاد صدایی مشترک در مسائل اجتماعی و دینی است.

بر اساس گزارش‌ها، این نشست پس از دیدار اخیر «آتیک علی» رئیس جامعه اسلامی فنلاند با Ravil Gainutdin، مفتی اعظم روسیه، برگزار شده است. در آن دیدار، دو طرف درباره تقویت روابط مسلمانان روسیه و فنلاند و نقش تاتارهای فنلاند در گفت‌وگوی ادیان رایزنی کرده بودند.

شورای جدید اسلامی فنلاند اکنون در تلاش است تا با ایجاد هماهنگی میان انجمن‌ها و مراکز اسلامی، حضور سازمان‌یافته‌تری در عرصه اجتماعی و دینی این کشور داشته باشد؛ اقدامی که بسیاری آن را نقطه عطفی در تاریخ مسلمانان فنلاند توصیف می‌کنند.

