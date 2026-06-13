به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ آیتالله سید یاسین موسوی، امام جمعه بغداد و از اساتید برجسته حوزه علمیه نجف اشرف، تأکید کرد: بحران عمیقتری که امروز عراق با آن روبهرو است، تنها به جزئیات مشکلات خدماتی و اقتصادی محدود نمیشود، بلکه نبود یک نگاه سیاسی مبتنی بر حاکمیت ملی است که بتواند استقلال تصمیمگیری کشور را حفظ کند.
وی نسبت به تلاشها برای نهادینه کردن فرهنگ وابستگی و القای این تصور به مردم که سرنوشت دولتها و تصمیمهای عراق وابسته به اراده قدرتهای خارجی است، هشدار داد.
این سخنان در خطبههای نماز جمعه دیروز بغداد مطرح شد؛ جایی که آیتالله موسوی به بررسی مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و منطقهای پرداخت و از عراقیها خواست مفهوم حاکمیت ملی را بهعنوان پایه اصلاح واقعی در کشور تقویت کنند.
وی گفت: برخی جریانهای رسانهای تلاش میکنند تشکیل دولتهای عراق را بهگونهای نشان دهند که گویی مستقیماً در پاسخ به دستورهای دولت آمریکا شکل گرفته است. آنچه اهمیت دارد، جزئیات سازوکار انتخاب مسئولان نیست، بلکه اصل مهم، رد هرگونه تسلیم در برابر فشارها و دستورهای خارجی، از هر طرفی که باشد، است.
امام جمعه بغداد افزود: ملت عراق باید بداند که حق دارد در کشوری دارای حاکمیت زندگی کند و مسئول عراقی باید در تصمیم خود مستقل باشد، نه اینکه مجری خواستههای آمریکا، رژیم صهیونیستی یا هر کشور دیگری باشد.
وی تأکید کرد: فرهنگ استقلال ملی باید پیش از مطالبات خدماتی و معیشتی مورد توجه قرار گیرد، زیرا از دست دادن حاکمیت به معنای از دست دادن توانایی تصمیمگیری برای آینده کشور است.
آیتالله موسوی تصریح کرد: مردم عراق باید مسئله حاکمیت ملی را بر هر موضوع دیگری مقدم بدانند و پیش از مطالبه بهبود خدمات یا حقوق معیشتی، از حق خود برای مشارکت واقعی در اداره کشور دفاع کنند؛ چرا که شهروند عراقی نباید صرفاً اجراکننده تصمیمهایی باشد که از خارج تحمیل میشود.
وی خاطرنشان کرد: تقویت این آگاهی عمومی، تضمین اصلی برای ساخت کشوری قدرتمند و توانمند در دفاع از منافع مردم خواهد بود.
اشاره به تجربه ایران در حفظ استقلال
امام جمعه بغداد در ادامه سخنان خود با اشاره به تجربه جمهوری اسلامی ایران گفت: بیان این تجربه به معنای وابستگی سیاسی نیست، بلکه به معنای استفاده از تجربه ملتی است که توانسته است در برابر فشارها استقلال خود را حفظ کند.
وی افزود: مردم ایران با وجود مشکلات اقتصادی و مطالبات معیشتی، هنگامی که احساس کردند حاکمیت کشورشان در معرض تهدید قرار گرفته است، با اقشار مختلف برای دفاع از کشور و نظام خود وارد میدان شدند و مسئله استقلال ملی را بر مسائل فرعی مقدم دانستند.
آیتالله موسوی اظهار کرد: همین آگاهی باعث شده است مردم ایران در برابر هرگونه تعرض به استقلال کشورشان ایستادگی کنند و ملت عراق نیز نیازمند بازگشت به چنین درک ملی است.
وی با اشاره به ظرفیتهای تاریخی ملت عراق گفت: مردم عراق سابقهای طولانی در آگاهی و شجاعت دارند و در این زمینه به سخنی از شهید سید محمدباقر حکیم درباره دیدگاه امام خمینی (ره) اشاره کرد که ایشان پیش از پیروزی انقلاب اسلامی ایران معتقد بود ملت عراق توانایی برپایی نظامی مستقل با هدایت مرجعیت را دارد.
انتقاد از وضعیت خدماتی و مدیریتی عراق
امام جمعه بغداد همچنین با انتقاد از برخی تصمیمهای دولت در حوزه سلامت، از کنار گذاشتن شمار زیادی از پزشکان قراردادی ابراز تعجب کرد.
وی گفت: دولت سالها هزینههای زیادی برای آموزش و تربیت این پزشکان صرف کرده است، اما اکنون از بهرهگیری از توانایی آنان محروم میشود؛ در حالی که مردم همچنان با کمبود خدمات درمانی روبهرو هستند.
آیتالله موسوی افزود: حل این موضوع نیازمند رویکردی مسئولانه است که هم از منابع عمومی محافظت کند و هم فرصتهای شغلی را برای نیروهای متخصص داخلی فراهم سازد.
وی همچنین به تکرار بحرانهای مربوط به تأمین کالاهای اساسی و خدمات عمومی اشاره کرد و گفت: این مشکلات طبیعی نیست، بلکه نشاندهنده تداوم یک ذهنیت مدیریتی است که آن را ادامه همان رویکرد حاکم در دوران حزب بعث دانست.
وی توضیح داد: مردم عراق پیش از آن دوره با چنین سطحی از آشفتگی در زندگی روزمره خود مواجه نبودند و امروز باید روشهای اداره کشور بهطور جدی بازنگری شود تا سیاستهایی که بحرانها را بازتولید میکنند، کنار گذاشته شوند.
هشدار درباره نفوذ خارجی در منطقه
آیتالله موسوی در بخش دیگری از سخنان خود درباره تحولات منطقه گفت: امروز در منطقه شاهد یک تقابل آشکار میان پروژه حاکمیت ملی و پروژه وابستگی به آمریکا هستیم.
وی با اشاره به حضور گسترده پایگاههای نظامی آمریکا در برخی کشورهای منطقه اظهار کرد: وجود این پایگاهها نشاندهنده ماهیت نفوذ آمریکا و تلاش آن برای اعمال اراده سیاسی و امنیتی خود است.
امام جمعه بغداد افزود: ملتهایی که به دنبال استقلال هستند باید جایگاه خود را در این رویارویی بهروشنی مشخص کنند و نباید تحت تأثیر ترس یا فشارهای خارجی قرار گیرند.
وی گفت: ایران توانسته است در برابر فشارهای سیاسی، نظامی و اقتصادی مقاومت کند و بر اصول خود پایبند بماند.
آیتالله موسوی افزود: هر موفقیتی که ایران در مسیر حفظ احترام به حاکمیت خود به دست آورد، تنها دستاوردی برای این کشور نیست، بلکه پیروزی برای اصل استقلال ملتها و ردّ سلطه بیگانگان در منطقه محسوب میشود.
آینده عراق و ضرورت استقلال تصمیمگیری
وی با طرح این پرسش که جایگاه عراق پس از هرگونه توافق منطقهای که ممکن است به تغییر موازنه قدرتها و خروج نیروهای آمریکایی از منطقه منجر شود، چه خواهد بود، از مسئولان عراقی خواست برای چنین تحولاتی با تقویت استقلال تصمیم ملی آماده شوند.
امام جمعه بغداد تأکید کرد: ملت عراق در آینده با آزمونی واقعی روبهرو خواهد شد؛ اینکه آیا همچنان وابسته به ارادههای خارجی باقی میماند یا به سوی ساخت کشوری مستقل با تصمیم سیاسی مستقل حرکت میکند.
آیتالله موسوی در پایان خطبه خود تأکید کرد: آزادی و حاکمیت تنها شعارهای سیاسی نیستند، بلکه مسئولیتی جمعی هستند که به آگاهی عمومی و شجاعت در اتخاذ مواضع نیاز دارند.
وی با اشاره به سخن امام حسین (ع) که فرمود: «فَکونوا أحراراً فی دُنیاکم» اظهار کرد: این سخن همواره دعوتی برای مردم عراق است تا کرامت ملی خود را حفظ کنند، در برابر هر شکل از وابستگی ایستادگی کنند و کشوری بسازند که تصمیم آن در دست فرزندان خودش باشد.
.............
پایان پیام
نظر شما