به گزارش خبرگزاری بین المللی اهل بیت (ع) ـ ابنا ـ اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت امور خارجه، صبح امروز دوشنبه ۴ خرداد ۱۴۰۵، در نشست خبری هفتگی خود در پاسخ به سؤال خبرنگاران درباره سفر اخیر مقام‌های پاکستانی به تهران و احتمال میانجی‌گری ایران برای کاهش تنش میان افغانستان و پاکستان اظهار داشت: «در این مرحله متمرکز هستیم بر خاتمه جنگ در منطقه.»

وی با اشاره به حساسیت جمهوری اسلامی ایران نسبت به تحولات میان کشورهای همسایه و اهمیت ثبات در مرزهای شرقی افزود: «موضوع تنش بین همسایگان ما، افغانستان و پاکستان، دغدغه ماست.»

سخنگوی دستگاه دیپلماسی در ادامه تصریح کرد: «در تمام سطوح حاکمیت و کشورمان بارها اعلام کردیم که از هر اقدامی که بتوانیم برای رفع تنش و کاهش خشونت انجام دهیم، دریغ نمی‌کنیم.»

بقایی همچنین تأکید کرد که جمهوری اسلامی ایران این موضع صریح را به طرف‌های مختلف ابلاغ کرده و همواره خواهان حل‌وفصل اختلافات از مسیر گفت‌وگو و اتخاذ راهکارهای سیاسی به‌جای تقابل‌های نظامی است.

این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که طی هفته‌های اخیر، تنش‌ها و درگیری‌های مرزی میان نیروهای افغانستان و پاکستان بار دیگر شدت یافته است؛ وضعیتی که نگرانی‌های جدی را در سطح منطقه نسبت به گسترش ناامنی و بی‌ثباتی در امتداد خط دیورند برانگیخته است. ناظران سیاسی بر این باورند که ایران به دلیل پیوندهای عمیق تاریخی و جغرافیایی با هر دو کشور، پتانسیل بالایی برای ایقای نقش میانجی و تسهیل گفتگوهای دیپلماتیک میان کابل و اسلام‌آباد داراست.

