به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ همزمان با یکصدمین سالگرد تدوین قانون اساسی لبنان، حزبالله با صدور بیانیهای تأکید کرد که هویت لبنان به عنوان کشوری مستقل، تنها با شعار محقق نمیشود، بلکه نیازمند حفاظت از خاک و مردم در برابر طمعورزیهای صهیونیستی است. این جنبش تأکید کرد که حق دفاع از حاکمیت و کرامت ملی، ریشه در اصول قانون اساسی و تعهدات عربی و بینالمللی لبنان دارد و هیچ تصمیم سیاسی نمیتواند این حق طبیعی ملت را در مسیر آزادسازی سرزمینهای اشغالی محدود یا لغو نماید.
در بخش دیگری از این بیانیه، حزبالله با هشدار نسبت به طرحهای تجزیهطلبانه، فدرالیسم یا اسکان دائم پناهندگان، این اقدامها را در تضاد بنیادین با جوهر قانون اساسی و ایده «لبنان واحد» دانست. این جنبش تأکید کرد که تنوع مذهبی در لبنان نباید به بهانهای برای فروپاشی، ایجاد کانتونهای طائفهای یا استمداد از قدرتهای خارجی تبدیل شود، چرا که چنین پروژههایی که تحت عناوین مختلف بازنشر میشوند، تمامیت ارضی و وحدت نهادهای ملی را هدف قرار دادهاند.
این جنبش همچنین با استناد به «پیمان طائف»، خاطرنشان کرد که این توافق بر لزوم اتخاذ تدابیر لازم برای آزادسازی اراضی اشغالی تأکید دارد و رابطه با رژیم صهیونیستی را بر پایه دشمنی و تهدید دائمی، و نه عادیسازی یا تسلیم، تعریف کرده است. حزبالله در پایان، تلاش برخی جریانها برای تضعیف عناصر قدرت لبنان در سایه تداوم تجاوزات را خروج از پیمان طائف برشمرد و خواستار اجرای کامل قانون اساسی بدون گزینشگری، به منظور مقابله با قیمومت خارجی و طرحهای مداخلهجویانه شد.
............
پایان پیام
نظر شما