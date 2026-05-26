به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ ساکنان شهرک «شومیرا» در شمال سرزمین های اشغالی، وضعیت کنونی را «جهنمی روزمره» توصیف کرده و نسبت به ناتوانی خود در برابر حملات پهپادی ابراز استیصال میکنند. رؤسای محلی با اشاره به فروپاشی اقتصادی و خطرات جانی برای کودکان و غیرنظامیان، از بیعملی دولت در قبال این تهدیدات انتقاد کردهاند. همزمان، ارتش اسرائیل در واکنش به این تنشها، منطقه «رأس الناقورة» را تا پایان ماه مه به عنوان منطقه نظامی بسته اعلام کرده و فراخوانی فوری برای نیروهای ذخیره جهت تقویت عملیات در جبهه لبنان صادر کرده است.
در سطح سیاسی، گزارشها حاکی از آن است که بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل، در رایزنیهای خود با واشنگتن، قویاً با گنجاندن لبنان در هرگونه توافق احتمالی میان آمریکا و ایران مخالفت کرده است. وی با پافشاری بر حفظ «آزادی عمل» برای حملات هوایی و زمینی در خاک لبنان و حفظ حضور نظامی در عمق ۷ تا ۸ کیلومتری مرز، در پیامی ویدئویی رسماً اعلام کرد که نهتنها از سرعت عملیات نظامی علیه حزبالله کاسته نخواهد شد، بلکه با افزایش شدت و قدرت ضربات، دستور تشدید حملات صادر شده است.
.........
پایان پیم
نظر شما