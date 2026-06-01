به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ به گزارش منابع خبری، نیروهای اسرائیلی امروز با استفاده از ماشین‌آلات مهندسی عملیات خاک‌برداری جدیدی را در اطراف «تل عکاشه» نزدیک روستای «بریقه» در حومه جنوبی قنیطره اجرا کردند. این عملیات بخشی از پروژه تحکیمات مرزی «سوفا ۵۳» عنوان شده که در امتداد خط جداسازی هم‌مرز با جولان سوریه اشغالی گسترش یافته است.

بر اساس اعلام «دیده‌بان حقوق بشر سوریه»، تمرکز خاک‌برداری‌ها بر زمین‌های کشاورزی پیرامون این تپه بوده و هم‌زمان تحرکاتی از سوی خودروها و تجهیزات نظامی اسرائیل در نوار مرزی مشاهده شده است. تا زمان انتشار این خبر، گزارشی از وقوع درگیری یا تلفات و مصدومیت در پی این تحرکات منتشر نشده است.

گزارش‌ها حاکی است این اقدامات در چارچوب تقویت مستمر مواضع و زیرساخت‌های مرزی اسرائیل در طول نوار مرزی انجام می‌شود؛ طرحی که شامل احداث مسیرهای جدید، ایجاد خاکریز و حفر خندق‌های دفاعی است. این روند به وارد شدن خسارت به بخشی از اراضی کشاورزیِ معیشت‌محور ساکنان منطقه منجر شده و هم‌زمان با افزایش فعالیت‌های نظامی در منطقه حائل و ادامه عملیات عمرانی نزدیک خط آتش‌بس، نگرانی‌هایی را در میان اهالی روستاهای مرزی جنوب سوریه برانگیخته است.

