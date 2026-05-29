به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ ️مناطق حومه دیرالزور و رقه در سوریه با افزایش شدید سطح آب رود فرات روبهرو شدهاند. رخدادی که موجب آبگرفتگی گسترده زمینهای کشاورزی و آسیب به شماری از تأسیسات خدماتی شده و نگرانیها درباره گسترش سیلاب در روزهای آینده را افزایش داده است.
بر اساس گزارش روزنامه «الاخبار» لبنان، این افزایش سطح آب پس از باز شدن دریچههای سرریز سد آتاتورک از سوی ترکیه رخ داده که باعث افزایش حجم آب ورودی به خاک سوریه و بالا رفتن فشار بر مسیر رودخانه و سدهای واقع بر آن شده است.
در پی این وضعیت، مسئولان سد فرات ناچار شدند پنج دریچه سرریز سد را بهصورت تدریجی باز کنند تا فشار فزاینده بر دریاچه سد که میزان ذخیره آن به حدود ۹۸ درصد ظرفیت رسیده، کاهش یابد و از بروز خطرات احتمالی برای سازه سد جلوگیری شود.
به گزارش «دیدهبان حقوق بشر سوریه»، پیامدهای این سیلاب همچنان ادامه دارد. بهگونهای که ایستگاه آب «مراط» پس از غرق شدن از مدار خدمت خارج شده و درخواستهای فوری برای نجات ایستگاه «الشنان» در شرق دیرالزور پیش از آنکه بر اثر شدت جریان آب تخریب شود، مطرح شده است. همچنین ایستگاه آب محله السلام در روستای «البوبدران» در منطقه «السوسه» نیز به دلیل نزدیک شدن آب به اطراف آن، همچنان در معرض توقف فعالیت قرار دارد.
در منطقه «الخریطه» نیز گروههای مردمی تلاش میکنند با امکانات محدود از غرق شدن ایستگاه آب جلوگیری کنند، اما مهار جریان شدید آب بسیار دشوار شده است.
آوارگی هزاران خانواده
این سیلاب بیسابقه باعث آوارگی هزاران خانواده سوری و غرق شدن مناطق وسیعی از زمینها و خانهها در سوریه شده است. در حالی که عملیات امدادرسانی رسمی و بینالمللی بسیار ضعیفتر از ابعاد فاجعه توصیف میشود.
یک زن سوری با حروف اختصاری «ف. م» به دیدهبان حقوق بشر سوریه گفت: تنها با لباسهایی که بر تن داشتیم از خانه خارج شدیم. کودکانمان از ترس میلرزیدند، چون آب از هر طرف خانههای ما در الکشکیه را محاصره کرده بود. دیگر زمین دیده نمیشد و امکان خروج پیاده وجود نداشت، زیرا ارتفاع آب در برخی کوچهها از قد انسان هم بیشتر بود. ساعتها در وحشت ماندیم تا اینکه همسایهها با قایقهای کوچک ماهیگیری جان خود را به خطر انداختند و ما را از میان جریان شدید آب نجات دادند.
او تأکید کرد که مردم مناطق سیلابزده با فاجعهای بیسابقه روبهرو هستند و نیاز فوری به دخالت و کمک نهادهای مسئول دارند.
این صحنه تلخ تفاوت چندانی با روایت «م. ع» نداشت. فردی که از منطقه «حویجه قاطع» به یک مرکز اسکان موقت در شهر دیرالزور پناه برده است. او گفت: حویجه کاملاً در محاصره آب قرار گرفته و سیلاب خانهها، مزارع و دامها را بلعیده است. ما فقط جان خود را نجات دادیم و اکنون در کلاسهای مدرسه روی زمین زندگی میکنیم و تنها به کمکهای بسیار ناچیز وابسته هستیم.
در شرق دیرالزور و بهویژه در شهرک «الطیبه»، زحمات یکساله کشاورزان زیر آب نابود شد، چرا که محصولات گندم تنها چند روز پیش از برداشت، بهطور کامل بر اثر سیلاب از بین رفت. این مسئله موجب شده کشاورزان درخواستهای فوری و مکرری از حکومت جولانی برای جبران خسارتهای سنگینی که معیشت خانوادههایشان را تهدید میکند، مطرح کنند.
امدادرسانی محدود
با وجود اعلام هلالاحمر سوریه مبنی بر ارسال کاروان کمکهای امدادی با همکاری شرکای بینالمللی، این کاروان که تنها شامل ۱۱ کامیون حامل مواد امدادی و پتو بود، در برابر نیاز گسترده هزاران آسیبدیده از سیلاب بسیار ناچیز به نظر میرسد.
آمارهای وزارت شرایط اضطراری و مدیریت بحران حکومت جولانی نیز ابعاد گسترده این فاجعه را نشان میدهد. بر اساس این آمار، حدود ۲۴ هزار هکتار از زمینهای کشاورزی در دیرالزور آسیب دیده و ۲۶۵ مرکز دولتی و حدود ۶۰ تأسیسات غیرنظامی نیز خسارت دیدهاند.
همچنین ۲۴۳۹ خانواده سوری بهطور مستقیم از این سیلاب متضرر شدهاند. خانههای برخی بهطور جزئی و برخی بهطور کامل زیر آب رفته و حدود ۱۶۰۰ خانواده نیز ناچار به ترک خانههای خود و اسکان در مراکز موقت یا خانه بستگان آن هم در شرایطی بسیار سخت و بحرانی، شدهاند.
